Desu salātu versijas ātrām vakariņām
Desu salāti daudzviet ir ikdienas ēdienkartes sastāvdaļa, receptes pamatā ņemot vārīto desu. Arī Latvijā ulmaņlaiku pavārgrāmatās atrodama virkne desu salātu recepšu.
Desu salāti ar rutkiem un gurķiem
4 personām
15 minūtes + laiks, lai ievilktos
Sastāvdaļas:
- 300 g vārītās desas
- 200 g rutku
- 120 g marinētu pipargurķīšu
- 2 sarkanie sīpoli
- 4 ēdk. eļļas
- 3 ēdk. gurķu marinādes
- 2 ēdk. maiga etiķa
- 2 ēdk. sakapātu maurlociņu
- sāls, cukurs, malti pipari
Gatavošana
1. Sīpolus nomizo un sagriez plānos gredzenos, gurķīšus – ripiņās, desu – tievos salmiņos, rutkus sarīvē rupjās skaidās.
2. Gurķu marinādi sakul ar etiķi, sāli un pipariem. Pamazām iekul eļļu.
3. Bļodā samaisi sīpolus, rutkus, gurķus un desu. Pārlej mērci, izcilā un atstāj, lai 15 minūtes iestāvas. Pārkaisi ar lociņiem.
Desu salāti ar olu un papriku
4 personām
15 minūtes + laiks, lai ievilktos
Sastāvdaļas:
- 320 g vārītās desas
- 4 vārītas olas
- 1 liela sarkanā paprika
- 5 ēdk. jogurta bez piedevām
- 2 ēdk. maiga etiķa
- 2 ēdk. majonēzes
- 2 ēdk. eļļas
- 1 ēdk. sasmalcināta bazilika
- 1 tējk. graudaino sinepju
- sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Olas un desu sagriez plānās šķēlēs, iztīrītu papriku – salmiņos.
2. Jogurtu sakul ar etiķi, majonēzi un sinepēm, pieber sāli un piparus un iekul eļļu.
3. Bļodā samaisi desu un papriku, iejauc mērci un saudzīgi iecilā olas. Atstāj, lai 15 minūtes ievelkas. Pārkaisi ar baziliku.
Izmēģini!
Ja nu nepavisam nav laika gatavot sātīgus desu salātus, vari izlīdzēties ar vienkāršo variantu – arī tas ir garšīgs. Desu sagriez 3–4 mm plānās šķēlēs vai platās strēmelēs un samaisi ar sīpolu gredzeniem. Pārlej ar eļļas un etiķa mērci, kam pievienoti pipari un sāls. Uz pusstundu ieliec ledusskapī un pēc tam pārkaisi ar maurlociņiem.