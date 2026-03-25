Iedvesmojies pavasara darbiem ar “Māja Laukos”!
Pavasara “Māja Laukos” numurs ir par to īpašo brīdi gadā, kad viss atkal sākas no jauna - kad gribas atvērt logus, iziet pagalmā, sakārtot domas, māju un dārzu. Šajā numurā esam apkopojuši stāstus, idejas un praktiskus ierosinājumus visiem, kuriem lauki saistās ne tikai ar darbīgu rosīšanos, bet arī skaistumu, mieru un iedvesmu.
Šoreiz ielūkojamies mājā Jāņupē, kur saimnieki radījuši vidi bez liekā - mierīgu, tīru, pārdomātu un mūsdienīgi atturīgu. Tas ir stāsts par māju, kur svarīgākais nav dekoratīvs efekts, bet sajūta, ko telpa rada cilvēkā: vieglums, kārtība, funkcionalitāte un siltums. Tāpat pievēršamies arī plašākam skatījumam uz dzīves telpu, aplūkojot 2026. gada būtiskākās interjera tendences un meklējot atbildi uz jautājumu, kā mājokli padarīt ne tikai skaistu, bet arī patiesi personīgu.
Pavasaris, protams, nav iedomājams bez dārza darbiem, un šajā numurā dārzs atklājas dažādos veidos. Lasītāji atradīs praktisku pavasara darbu kalendāru, kas palīdz saprast, ko darīt tieši tagad, kam pievērst uzmanību dobēs, ko pārstādīt un kā izvairīties no biežākajām kļūdām sezonas sākumā. Vienlaikus turpinām arī sarunu par latviska dārza būtību - nevis kā dekoratīvu shēmu, bet kā dzīvu, sajūtās un ainavā sakņotu telpu. Īpašu vietu šajā numurā ieņem arī stāsts par ēdamo meža dārzu - par vidi, kur cilvēks vairs necīnās ar dabu, bet mācās ar to sadarboties.
Numurā viesojamies Abgunstes muižā - vietā, kur vēsture, radošums un saimnieku personība savijušies vienā ļoti dzīvā un radošā telpā. Tā nav sterila restaurācija vai ideālas kārtības demonstrācija, bet gan drosmīga, sajūtās balstīta atjaunošana, kur vecajiem materiāliem dota jauna dzīve un vide veidota ar cieņu.
Savukārt tiem, kuri interesējas par netradicionāliem risinājumiem, piedāvājam ieskatu jūras konteineru māju pasaulē. Vai būvēt māju no jūras konteineriem tiešām ir lētāk? Lasi sarunu par drosmi izvēlēties citādu ceļu, kā arī ekspertu padomus konteineru mājas būvniecībā.
Pavasara numurā netrūkst arī garšas un svētku noskaņas. Receptēs meklējam pavasari uz šķīvja - vieglākas, svaigākas, krāsainākas maltītes, ko celt galdā Lieldienās, Baltā galdauta svētkos, Māmiņdienā vai vienkārši par godu jaunajai sezonai.
Šis pavasara numurs ir kā ieelpa jaunajai sezonai - pilns ar praktiskiem padomiem un radošiem stāstiem, kas iedvesmo paskatīties uz savu māju un dārzu ar jaunu skatu.