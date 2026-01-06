Bez remonta un lieliem tēriņiem: interjera dizainere Anna Ilmere iesaka, kā atsvaidzināt mājokli
Jauns gads nes vēlmi pēc svaiguma, viegluma un sajūtas, ka mājās ir patiesi labi. Interjera dizaina eksperte Anna Ilmere iedvesmo drosmīgām, bet vienkāršām pārmaiņām, atklājot četrus interjera virzienus, kas ļauj mājoklim atdzīvoties bez lieliem ieguldījumiem.
Jauna gada sākums tradicionāli iezīmē vēlmi pēc pārmaiņām, un arvien biežāk tās sākam tieši savā mājoklī. Taču interjera atsvaidzināšanai ne vienmēr ir nepieciešams apjomīgs remonts – pietiek ar pārdomātu stila izvēli, jauniem krāsu akcentiem un drosmi eksperimentēt ar detaļām. Lai iedvesmotu pārmaiņām, interjera dizaina eksperte Anna Ilmere kopā ar tirdzniecības centru internetā 220.lv atklāj četrus aktuālus interjera virzienus, kas ļaus atsvaidzināt mājokļa interjeru, pielāgojot to dažādām personībām, pārmaiņas veicot bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem.
Minimālisms ar skandināvu “hygge” noskaņu – atbrīvojies no vizuālā trokšņa un ievies mājoklī mierpilnu atmosfēru
Interjera dizaina eksperte Anna Ilmere uzsver, ka mūsdienās minimālisms vairs nenozīmē tukšu telpu vai sterilu atmosfēru – tas kļuvis siltāks, funkcionālāks un cilvēcīgāks. Skandināvu “hygge” filozofija aicina atbrīvoties no vizuālā trokšņa, radot mājīgu atmosfēru ar siltu apgaismojumu, dabīgiem materiāliem un pārdomātu atteikšanos no liekā, saglabājot estētiski pievilcīgus elementus, kas ir arī funkcionāli.
Viņa skaidro, ka “hygge” estētika īpaši piemērota personībām, kuras ikdienā meklē mieru, kārtību un vēlas atslēgties no ikdienas steigas un radīt mājās drošu vidi atpūtai. Šo noskaņu iespējams panākt bez lielām pārmaiņām – pietiek ar telpas attīrīšanu no liekā un dažiem kvalitatīviem elementiem neitrālos krēmkrāsas, bēšos un gaišos toņos, izmantojot arī koku un citus dabīgus materiālus. “Pirmais solis ir tekstilizstrādājumu nomaiņa – viegla auduma aizkari, vienkrāsaini spilveni un mīksts pleds. Ja mīkstās mēbeles ir labā stāvoklī, tās nav jāmaina, jo bieži pietiek ar jaunu pārvalku vai dekoratīvo spilvenu komplektu. Ļoti būtiska loma ir arī apgaismojumam, papildinot griestu lampu ar galda vai grīdas lampu siltā tonī. Savukārt koka vai keramikas kafijas galdiņš un mierīga toņa paklājs piešķir telpai līdzsvarotu noskaņu,” stāsta eksperte.
Vintāža – radi interjeru ar stāstu un vērtību; nostaļģiski un dziļi akcenti
Vintāžas stils balstās emocijās, atmiņās un akcentos, kuru vērtība ar laiku tikai pieaug. “Šis interjera virziens ļauj apvienot pagātnes estētiku ar mūsdienīgu komfortu, radot telpu ar personisku raksturu un dziļu, nedaudz dramatizētu noskaņu. Interjerā dominē piesātināti toņi kā tumši zaļš, vīna sarkans, indigo zils vai sinepju dzeltens, kas īpaši izceļas kombinācijā ar samta, ādas vai lakota koka virsmām,” skaidro eksperte.
Šis virziens vislabāk piemērots personībām, kuras novērtē individualitāti un lietas ar stāstu, dodot priekšroku emocionālai vērtībai, nevis īslaicīgām tendencēm. Turpina A. Ilmere: “Vintāžas noskaņu iespējams ieviest arī modernā mājoklī, izvēloties vienu vai divus izteiksmīgus akcentus, piemēram, kumodi, krēslu vai spoguli ar dekoratīvu rāmi. Dziļāku noskaņu palīdz radīt apgaismojums, izvēloties galda lampu ar auduma abažūru vai misiņa detaļām, kā arī tekstils – aizkari, spilveni vai rakstains paklājs. Šis stils ļauj interjeru veidot pakāpeniski, ar laiku pievienojot detaļas ar stāstu un saimniekam personisku nozīmi.”
Dabas iedvesmoti elementi – veido harmonisku vidi ar cieņu pret materiāliem
Dabas iedvesmots interjers akcentē autentiskumu, ilgtspēju un cieņu pret materiālien. Šāds interjers veicina mieru, līdzsvaru un labu pašsajūtu, īpaši pilsētas vidē. Tajā dominē koks, akmens, māls, lins un vilna, priekšroku dodot dabiskām faktūrām un roku darba niansēm.
“Šis interjera virziens īpaši piemērots cilvēkiem, kuri novērtē kvalitāti un ilgtermiņa vērtības,” piebilst A. Ilmere. Dabas iedvesmotu interjeru iespējams radīt, koncentrējoties uz kvalitatīviem materiāliem un zaļumiem.
“Viens no efektīvākajiem soļiem ir telpu piepildīt ar augiem. Piemēram, liela telpauga novietošana istabas stūrī vai vairāki mazāki augi, kuri izvietoti uz plauktiem, tā uzreiz mainot telpas sajūtu! Savukārt mēbeles var papildināt ar dabīga auduma tekstilu, piemēram, lina spilveniem vai vilnas pārvalku. Atvērtos plauktus virtuvē vai dzīvojamā zonā ieteicams sakārtot tā, ka tiek izcelta keramika, koka trauki vai stikla vāzes, no acīm paslēpjot visu lieko. Pat tādas nelielas izmaiņas kā koka paplāte uz galda, akmens vāze vai rokām darināta dekora izvietošana piešķirs telpai autentiskumu un siltumu,” akcentē A.Ilmere.
Maksimālisms un eklektika – uzdrīksties būt pamanāms un ļauj savai personībai interjerā brīvi izpausties
Maksimālisms nozīmē brīvību apvienot dažādas krāsas, stilus, laikmetus un kultūras ietekmes vienā telpā, radot dinamisku un personisku vidi. “Šāds interjera virziens prasa drosmi ļaut savai personībai izpausties, taču vienlaikus balstās līdzsvarā – eklektika nav haoss, bet pārdomāta daudzslāņainība, kur katram elementam ir sava loma. Spilgtas krāsas, kontrasti un raksti var pastāvēt līdzās, ja tos vieno kopīga krāsu palete vai atkārtojošs motīvs,” viņa norāda.
Maksimālisms īpaši uzrunā radošas un drosmīgas personības, kuras nevēlas sevi ierobežot striktos rāmjos un kuras mājokli uztver kā pašizpausmes platformu. Telpas noskaņu iespējams mainīt ar krāsām, tekstilu un mākslu – esošās mēbeles var papildināt ar izteiksmīgiem spilveniem, segām un dekoratīviem akcentiem. Savukārt ceļojumu suvenīri, gleznas un fotogrāfijas interjeram piešķir individualitāti un mājokli pārvērš par personīgu galeriju.