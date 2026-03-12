Kā izvēlēties ideālo tomātu šķirni dārzam?
Lai iegūtu bagātīgu un kvalitatīvu tomātu ražu, svarīga ir pareiza šķirnes izvēle un piemērotu audzēšanas apstākļu nodrošināšana. Izvēloties šķirni, jāņem vērā gan garša, gan audzēšanas vieta, kā arī paredzamais lietojums – svaigam patēriņam vai konservēšanai. Kā tikt līdz labai tomātu ražai, soli pa solim aprakstīts žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Sēsim un stādīsim”.
Noteikti jāņem vērā audzētāja gaume, garšas sajūta, šķirnes izturība un piemērotība konkrētajiem audzēšanas apstākļiem, proti, vai tomāti augs siltumnīcā, podā uz balkona vai zem klajas debess. Tāpēc sēklas vislabāk pirkt no pieredzējušiem audzētājiem vai profesionāļiem, kuri pārzina katras šķirnes īpatnības un var ieteikt piemērotāko, jo sēklu un šķirņu klāsts kļūst aizvien plašāks un tajā nav viegli orientēties.
Ja priekšroku dod stādiem, arī tos vēlams pirkt no pieredzējušiem un pārbaudītiem audzētājiem un pārdevējiem. Jāņem vērā, ka garšas sajūta cilvēkiem atšķiras, vienam patīk saldeni tomāti, otram – skābāki, trešajam – miltaini. Arī miziņas biezums ir gaumes jautājums – daži tomātu cienītāji speciāli meklē šķirnes ar biezu mizu, turpretī citiem tā šķiet sliktas kvalitātes pazīme.
Vēl viens svarīgs nosacījums ir tomātu izmantošanas nolūks. Ja paredzēts tos audzēt ēšanai svaigā veidā, izmēram nav tik lielas nozīmes, taču, ja audzē konservēšanai, tad jāpadomā, vai tomātus vārīs mērcē, kečupā un sulā vai arī konservēs veselus. Ja veselus, jāizvēlas šķirnes ar mazākiem, vēlams, vienāda lieluma tomātiem. Nereti gadās, ka konservēšanas brīdī jāpiedzīvo vilšanās – lai tomātu iedabūtu burkā, nākas to sagriezt.
Kāda nozīme, vai tā ir siltumnīcas vai lauka šķirne?
Nozīme ir – pat tad, ja tie ir tikai daži stādi. Ja siltumnīcu šķirnes stādīsi laukā, tomātiem, visticamāk, pietrūks siltuma un raža būs niecīga. Savukārt lauka šķirnes siltumnīcā dzīvos pārāk lielā komfortā, zaļos un zaros, tāpēc vajadzēs vairāk laika veltīt kopšanai, lapu novākšanai un pazaru izlaušanai, un tomēr raža būs mazāka, nekā tā varētu būt zem klajas debess. Ir arī tomātu hibrīdi, kas domāti audzēšanai minerālvatē. Ja tos iestādīsi parastā siltumnīcas augsnē, arī nesanāks tāda raža, uz kādu šie stādi patiesībā būtu spējīgi.
Optimālākais variants pie mums ir audzēšana siltumnīcā, jo tomātu lauks zem klajas debess ir laimes spēle. Ja vasara pagadās silta, saulaina un gara, raža būs bagātīga, bet, ja auksta un lietaina kā pērn, tad nekā.
