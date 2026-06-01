Neilandam aktīvs sniegums "Tour de Wallonie" pirmajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands pirmdien demonstrēja aktīvu sniegumu velobrauciena "Tour de Wallonie" (UCI kat. 2.Pro) pirmajā posmā un finišēja 46. vietā, bet Kristiāns Belohvoščiks ieņēma 78. pozīciju.
Pirmajā posmā riteņbraucēji veica nepilnu 181 kilometru, pārvarot trīs kategorizētos kāpumus.
Ar aktīvu sniegumu un vairākiem atrāviena mēģinājumiem izcēlās Neilands (NSN) un vācietis Kims Haiduks ("Netcompany Ineos"). Latvietis solo atrāvienu iemēģināja arī mazliet pirms pēdējā kilometra, taču cīņa par uzvaru norisinājās lielās grupas finiša spurtā.
Uzvaru svinēja beļģis Žordi Mēuss ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), labāko trijniekā finišējot arī dānim Andersam Foldageram ("Jayco AlUla") un Haidukam. Vadošā grupa, kurā bija arī Neilands, finišēja četrās stundās 13 minūtēs un 32 sekundēs, bet Belohvoščiks ("Bike Aid") bija kopā ar riteņbraucējiem, kas zaudēja trīs minūtes un piecas sekundes.
Pateicoties sprinta starpfinišā iegūtajām divām bonusa sekundēm, Neilands kopvērtējumā ir ceturtais aiz šodien labāko trijniekā finišējušajiem riteņbraucējiem. Mēusam latvietis zaudē astoņas sekundes.
"Tour de Wallonie" norisinās 47. reizi vēsturē un piecu posmu garumā noslēgsies piektdien. Pērn uzvaru svinēja Neilanda komandas biedrs jaunzēlandietis Korbins Strongs.