Dārza darbi - pavisam drīz. Kuri sīksīpoliņi der stādīšanai?
Dārzā vēl valda miers, bet pavisam drīz tur atkal būs rosība. Pamazām jau laiks gatavoties jaunajai sezonai – ja ne darbojoties, tad vismaz uzzinot kādu labu ieteikumu, kas var palīdzēt tikt pie lielas ražas. Piemēram, kādus sīksīpoliņus likt iepirkumu grozā, lai tie būtu piemēroti stādīšanai.
* Pasmaržo, vai tie neož pēc pelējuma. Tas var nozīmēt, ka daļa stādāmā materiāla būs jāizmet, jo sīpoli būs sabojājušies.
* Patausti, vai tie nav mīksti. Arī tas norāda, ka sīpoli nav labas kvalitātes.
* Ja redzami mazi zaļi asni un līdz stādīšanai vairs nav ilgi jāgaida, tā būs laba sēkla, jo liecina, ka sīpoli grib augt. Bet, ja laika līdz stādīšanai vēl ir daudz, iespējams, jāpameklē cits stādāmais materiāls.
* Pievērs uzmanību šķirnei, jo vienādi nelieli izskatās gan lielo sīpolu piemēram, ‘Senshyu Yellow’, ‘Shakespeare’, ‘Troy’, gan arī ģimeņu sīpolu piemēram, ‘Kapiņa’, stādāmais materiāls. Ģimenes sīpoli tevi rudenī pārsteigs ar mazu sīpoliņu čemuru pie katra iestādītā auga.
Kad ir īstais laiks?
Ja gribi svaigus sīpolus kopā ar lokiem, vari riskēt un stādīt sīksīpolus jau aprīļa vidū, bet, ja riskēt nevēlies, stādi ne agrāk par maija vidu. Tas tādēļ, ka maija sākumā mēdz būt visai kodīgas salnas.
Sīpoliem nepatiks augt pilnīgā aizvējā, jo tur tie var ātrāk saslimt ar neīsto miltrasu. Labāk derēs atklāta, vējota vieta. Vasaras otrajā pusē biežāk veidojas migla, un, jo ilgāk uz lokiem turas rasa, jo sliktāk tas ir sīpolam.