Kozlovskis: šovasar "airBaltic" varētu būt nepieciešams valsts finansējums
Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" vasarā varētu būt nepieciešams valsts finansējums, pirmdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Komentējot iespējamo valsts finansējumu aviokompānijai šovasar, Kozlovskis pauda, ka patlaban tiek vērtēts "airBaltic" biznesa plāns. "Gaidām padomes apstiprinājumu, un tad skatīsimies. Varētu būt nepieciešams šis finansējums," sacīja ministrs.
Vienlaikus Kozlovskis norādīja, ka, iepazīstoties ar pašreizējo situāciju, redzams, ka "airBaltic" operacionālajā ziņā strādā labi. Viņš piebilda, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, zināmā mērā uzlabojusies arī aviokompānijas punktualitāte.
Kozlovskis uzsvēra, ka viņa kā ministra mērķis ir darīt visu iespējamo, lai "airBaltic" turpinātu darbību.
"Šajā nozarē, kas zināmā mērā ir sensitīva, skaidrībai jābūt pēc iespējas ātrāk, jo kreditori un sadarbības partneri situācijai seko ļoti rūpīgi. Lēmumiem jābūt atbildīgiem. Es paļaujos uz premjerministru, ka viņš arī rūpīgi sekos līdzi," sacīja Kozlovskis.
Savukārt, komentējot projekta "Rail Baltica" pirmās kārtas pabeigšanas termiņus, Kozlovskis atzina, ka būs ļoti sarežģīti iekļauties 2030. gada termiņā. Viņš norādīja, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar finansējumu, kura apmērs būtu skaidri jānosaka un par kuru valdībai būtu jāpieņem lēmumi jau šovasar.
Ministrs arī uzsvēra, ka tas nav jautājums, ko varētu atlikt nākamajai valdībai.
Jau ziņots, ka "airBaltic" ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā.
Vēstīts, ka Saeimas deputātu vairākums šogad 16. aprīlī piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir šā gada 31. augusts. Aizdevums izsniegts bez nodrošinājuma.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,064 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī. Savukārt "airBaltic" koncerna apgrozījums palielinājās par 12,3% un bija 149,086 miljoni eiro.
"airBaltic" pārstāvji skaidroja, ka lidsabiedrības zaudējumu apmēru pirmajā ceturksnī ietekmēja ārvalstu valūtas kursu svārstības, ar finansēšanu saistītās izmaksas, samazināts komerciālais atbalsts un pastāvīga izmaksu pieauguma spiediens vairākās kategorijās.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
Pērn augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" gan ir apturējusi iespējamo IPO un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.
Pārskatā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.