Valdības maiņa valstij izmaksās nepilnus 100 tūkstošus eiro
Iepriekšējās premjeres Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības nomaiņa valstij izmaksās 92 500 eiro, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Summa tiks izmaksāta politiķiem, kuru vietas ir ieņēmuši jaunie Andra Kulberga (AS) vadītās valdības ministri.
Bijušajai izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei (JV) un bijušajai kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) izmaksās atlaišanas pabalstus mēnešalgas apmērā, kas ir vairāk nekā 7600 eiro, jo viņas neturpinās darbu Saeimā.
Savukārt kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām saņems astoņi ministri, tostarp arī bijusī premjerministre, kā arī bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS).
Kopumā par neizmantotajām atvaļinājuma dienām bijušās valdības locekļiem izmaksās vairāk nekā 77 000 eiro.
Pabalstu izmaksā mēneša laikā no dienas, kad attiecīgā amatpersona vai darbinieks beigusi pildīt amata pienākumus, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas pabalsta izmaksas ierobežojumi.
Jau ziņots, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.