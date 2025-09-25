Pelēkas sienas vairs nav modē - 2026. gadā interjerā būs aktuāli šie trīs toņi
Aizmirstiet garlaicīgās bēšās vai pelēkās sienas. Interjera dizaina eksperti jau ir paziņojuši krāsu, kas būs modē 2026. gadā – un tie ir piesātināti, dziļi zilie toņi. Izvēloties tos, jūs piešķirsiet savām mājām eleganci, mieru un vienlaikus modernu enerģiju.
Ja jums patīk pārmaiņas un nebaidāties izcelties, ir pienācis laiks gatavoties nelielam kosmētiskajam remontam - mājas sienu atsvaidzināšanai. Jaunās tendences ļaus jums ne tikai iepriecināt savu ģimeni, bet arī pārsteigt viesus un kaimiņus.
Kāpēc zilie krāsu toņi?
Pēdējos gados interjeros dominē maigi pelēkās un bēšās krāsas. Tomēr cilvēki arvien vairāk meklē oriģinālākus risinājumus ar raksturu. Zilā krāsa atkal ir kļuvusi populāra, jo tā atgādina dabu, sniedz stabilitāti un mieru, bet vienlaikus ļauj radīt izsmalcinātu, modernu interjeru.
Trīs 2026. gada aktuālākās krāsas
Uzņēmuma "AkzoNobel" eksperti ir nosaukuši trīs toņus, kas kļūs par hitu nākamajā gadā. Tos sauc par “blūza ritmiem” – krāsu paleti, kas apvieno līdzsvaru, enerģiju un radošumu.
Atlantijas migla – maiga, atgādina rītu pie ūdens.
Jūras tumšzila – dziļa, mērķtiecīga, kā vētraina jūra naktī.
Tintes dziļums – noslēpumaina kā okeāna bezdibenis vai nakts debesis.