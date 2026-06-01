Olaines Bibliotēka atzīmējusi savu 60 gadu jubileju
Olaines Bibliotēka svinēja 60 gadu jubileju ar sirsnīgu pasākumu, godinot darbiniekus un ilggadējo vadītāju Anastasiju Kargapoļcevu par nozīmīgo ieguldījumu bibliotēkas attīstībā. Svētkos piedalījās pilsētas pārstāvji, izskanēja pateicības vārdi un tika novēlēta lasītājiem bagāta nākotne.
27. maijā Olaines Kultūras namā tika svinēta Olaines Bibliotēkas 60. gadu jubileja. Pasākums pulcēja uzticamus draugus un kolēģus. Par muzikāliem pārsteigumiem un klātesošo smaidiem svētkos gādāja mūziķis Ainars Bumbieris. Kā jau kārtīgā dzimšanas dienas ballītē, neizpalika nedz svētku kūka, nedz jautras dejas.
Svinīgajā pasākuma daļā klātesošie teica lielu paldies Olaines Bibliotēkas darbiniekiem un ilggadējai vadītājai Anastasijai Kargapoļcevai, kura bibliotēkā neatlaidīgi un ar lielu mīlestību pret savu darbu strādā jau no tālā 1984. gada. Viņas ieguldījums un enerģija ir bijis neatsverams balsts bibliotēkas izaugsmē.
Šajā skaistajā svētku dienā Olaines Bibliotēku sirsnīgi sveica Olaines iestādes un draugi, kā arī Olaines domes pārstāvji: domes priekšsēdētājs Andris Bergs, domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Līga Gulbe un pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags, vēlot iestādei krāšņu un lasītājiem bagātu nākotni.
Tāpat Anastasijai Kargapoļcevai tika pasniegta Olaines Kultūras centra pateicība par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un profesionālu vadību Olaines bibliotēkā, veicinot tās attīstību un sniedzot nozīmīgu devumu sabiedrībai.
Atskatoties uz bibliotēkas vēsturiskajām saknēm, pasākumā spilgti iezīmējās atmiņas no kādreizējā preses raksta:
„Brīnišķīgo bagātību pils” (V. Bušmane, laikraksts „Darba Balss” (Rīgas rajons), 13.09.1983.) „Tāda Olainē ir. Kūdras ielā 14 a, ja vēl kāds nezina. Bet zina jau visi skaisto, pašu skaistāko ēku pilsētā. Tā ir bērnu bibliotēka. Pats lielākais brīnums ir grāmatas. Garās jo garas virknes, un katra par sevi vesela atklājumu pasaule, kas pieejama tiem, kas prot lasīt. Orientēties šajā 13 000 grāmatu pasaulē vairāk kā tūkstotim jauno lasītāju palīdz trīs bibliotekāres: Natālija Gērene, Maiga Gasparoviča un Lilita Balandina. Viņas ikvienu šurp atnākušo ieved brīnumu pasaulē, māca saprast un just.”
Vēlreiz vēlamies teikt lielu paldies visiem bibliotēkas darbiniekiem un visiem lasītājiem! Jūs esat tie, kas iedzīvina bibliotēku, padarot to par satikšanās, iedvesmas un zināšanu vietu. Paldies par jūsu uzticību, mīlestību pret grāmatām un kopā radīto māju sajūtu!