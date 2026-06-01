Latvija un Ukraina drīzumā plāno parakstīt dronu sadarbības līgumu, atklāj Kulbergs
Latvija un Ukraina tuvākajā laikā plāno parakstīt dronu sadarbības līgumu, pirmdien preses konferencē paziņoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Politiķis pirmdien tikās ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko. Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja sadarbību ekonomikas un aizsardzības jomā, kā arī Ukrainas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā (ES).
Premjerministrs norādīja, ka sarunās ar Sviridenko apspriests turpmākais darbs pie Ukrainas tehnoloģiju pārneses, lai veicinātu dronu ražošanas attīstību gan Latvijā, gan Ukrainā. Viņš sacīja, ka saprasts, ka nav nekādu šķēršļu, lai šis līgums netiktu noslēgts tuvākajā laikā.
Tāpat viņš atzīmēja, ka saņēmis apliecinājumu no Sviridenko, ka Ukrainas eksperti, kuri vislabāk zina, kā apturēt, detektēt un neitralizēt dronus, tuvāko nedēļu laikā ieradīsies Latvijā.
Kulbergs minēja, ka sadarbības līgums aptvers ekspertīzes, tehnoloģiju un kopražošanas, kā arī zaļā koridora jautājumus. Vienošanās paredz arī Latvijas 0,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) atbalsta Ukrainai saglabāšanu un Ukrainas ekspertu iesaisti Latvijā.
Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka Latvija turpina atbalstīt Ukrainu arī enerģētikas sektorā. Otrdien abu valstu premjerministri dosies kopīgā vizītē uz termoelektrostaciju, kur Latvija esot gatava nodot Ukrainai termoelektrostacijas bloku.
Sviridenko norādīja, ka augstu novērtēja Latvijas atbalstu Ukrainai, tostarp gatavību sniegt praktisku palīdzību Ukrainas energotīkla stiprināšanā. Viņa arī uzsvēra Ukrainas gatavību nosūtīt savus ekspertus Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai dronu draudu novēršanai.
Jau ziņots, ka Latviju vizītē līdz otrdienai, 2. jūnijam, apmeklēs Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko.
Otrdien, 2. jūnijā, Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS), kā arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.