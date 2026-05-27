“Megana neko nedara bez nolūka”: viena detaļa Meganas un Harija kāzu fotogrāfijās raisa runas par slēptu vēstījumu pilij
Saseksas hercogiene Megana Mārkla pagājušajā nedēļā dalījās ar līdz šim neredzētām fotogrāfijām no savas 2018. gada kāzu dienas. Vienā no attēliem fonā redzams karalis Čārlzs. Tā kā monarhs bija vienīgais karaliskās ģimenes loceklis, neskaitot pašu līgavu un līgavaini, kurš redzams fotogrāfijā, kāda karaliskās ģimenes eksperte uzskata, ka tā bijusi zīme — Megana joprojām vēlas tikt uztverta kā daļa no karaliskās ģimenes.
Karaliskās ģimenes eksperte Ingrida Sūvorda sacīja, ka, viņasprāt, Megana izjūt “vainas apziņu” par to, kā viss izvērties kopš Vindzoras kāzām, īpaši tāpēc, ka viņa un princis Harijs vairs nepilda karaliskos pienākumus un ne vienmēr ir izteikušies glaimojoši par Harija karaliskajiem radiniekiem.
44 gadus vecā Megana pagājušajā nedēļā “Instagram” publicēja divus apjomīgus albumus, lai atzīmētu savu un prinča Harija astoto kāzu gadadienu. Viņas vīratēvs bija vienīgais cits karaliskās ģimenes loceklis, kurš tajos bija redzams.
“Megana neko nedara bez nolūka, tātad viņa sūta vēstījumu, vai ne?” apgalvo karaliskās ģimenes eksperte. “Vēstījums ir: “Mēs joprojām ļoti lielā mērā esam daļa no jūsu ģimenes.” Tieši tas Harijam un Meganai ir vajadzīgs, jo nedomāju, ka viņi, norobežojoties — ar Harija grāmatu un interviju Oprā —, saprata, cik atsvešināti kļūs.”
“Attiecības, kādas Meganai un Čārlzam bija sākumā, Meganai nozīmēja ļoti daudz. Čārlzs pret viņu bija ļoti gādīgs, un, lai gan tiek apgalvots, ka viņš viņai devis iesauku “Volframs” (atsaucoties uz metālu, kas pazīstams ar īpašu izturību), es domāju, ka viņš redzēja tālāk par to un uztvēra viņu kā diezgan ievainojamu.”
Viņa turpina: “Viņš arī domāja — ja viņu pietuvinās, nevis atgrūdīs, viņš labāk spēs kontrolēt jebko, ko viņa potenciāli varētu darīt.”
Fotogrāfijas atgādina laiku, kad tika uzskatīts, ka Meganai un Čārlzam ir tuvas attiecības. Tieši viņš viņu pavadīja daļu ceļa līdz altārim Svētā Jura kapelā, aizstājot viņas pašas tēvu Tomasu Mārklu vecāko.
“Tāpat kā visi, Čārlzs uz šo laulību lika lielas cerības un zināmā mērā jutās pagodināts, ka var būt daļa no tās, jo viņš ir diezgan pazemīgs cilvēks,” apgalvo Ingrida. “Viņu noteikti ļoti aizkustināja fakts, ka viņa vēlējās, lai viņš viņu pavada līdz altārim.”
Kensingtonas pils neilgi pirms Saseksu kāzu dienas 2018. gada 19. maijā apstiprināja, ka Čārlzs aizstās Tomasu, kurš tobrīd atkopās pēc sirds operācijas, piebilstot, ka viņš “ir priecīgs šādā veidā sveikt Mārklu karaliskajā ģimenē”. Toreizējais Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs tolaik žurnālistiem arī sacīja, ka Čārlzs šo tradicionālo tēva pienākumu pilda kā “mīlestības, rūpju un atbalsta zīmi”.
Meganas jaunākie kāzu gadadienas atskata fotoattēli bija papildināti ar parakstu “Pirms astoņiem gadiem šodien...” Tajos bija redzami arī kadri ar seru Eltonu Džonu pie klavierēm, iepriekš neredzētas jaunlaulāto fotogrāfijas deju laukumā kāzu svinību laikā, kā arī Meganas mātes Dorijas Reglandes attēls.
Savukārt Harija vedējtēvs princis Viljams un pāra vedekla, Velsas princese, šajos attēlos uzkrītoši nebija redzami. Lai gan rūpīgi izvēlētās fotogrāfijas rada prieka un optimisma iespaidu, Ingrida uzskata, ka aiz tām slēpjas arī gadiem ilga emocionāla spriedze aiz slēgtām durvīm.
“Viņu kāzas bija kā kaut kas no Disneja filmas — Meganas dzīves un ambīciju kulminācija. Laiks bija skaists, debesis bez mākoņiem, pūļi un ovācijas. Nav šaubu, ka tā bija labākā diena viņas dzīvē, taču tā vairs nekad neatkārtosies, un brīdī, kad gredzens bija viņas pirkstā, sākās problēmas, tāpēc tur acīmredzami ir apslēptas sāpes,” pauda eksperte.
“Es domāju, ka viņas prombūtnē esošais tēvs viņai sagādā sāpes, jo atgādina par iepriekšējo dzīvi, un, visticamāk, viņa izjūt arī zināmu vainas apziņu par to, kā viss ir izvērties. Reizēm visa pasaule ir bijusi pret viņu un Hariju, un viņa to ļoti labi apzinās. Tāpēc viņa vēlas pastāvēt par sevi un no tā visa norobežoties,” pauda eksperte.
Kopš 2020. gadā Megana un Harijs atteicās no aktīvo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem, viņu attiecības ar karalisko ģimeni turpinājušas pasliktināties. To iezīmēja gan plašu rezonansi izraisījusī intervija Oprai Vinfrijai, gan Harija skandalozās autobiogrāfijas “Liekais” iznākšana. Tikmēr Megana joprojām ir atsvešināta arī no sava tēva.
Lielbritānijā Vindzoras pils Sv.Jura kapelā notikušas prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas.
Papildus ziņām par personisku vēstuli, kas Meganai it kā tikusi nogādāta viņam pēc pagājušajā gadā plaši aprakstītās kājas amputācijas, tiek uzskatīts, ka tēvs un meita nav runājuši jau vairākus gadus.
“Es domāju, ka viņa viņu vienkārši ir izslēgusi no savas dzīves un nolēmusi — ja viņa ar viņu nerunā un viņu neredz, tad viņa it kā nav,” apgalvo Ingrida.
Tiek uzskatīts, ka Megana pēdējo reizi Čārlzu klātienē redzēja 2022. gada vasarā, kad viņa un Harijs devās uz Apvienoto Karalisti, lai piedalītos karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās. Kopā ar viņiem bija arī princis Ārčijs un princese Lilibeta, kuriem tagad ir attiecīgi septiņi un četri gadi.
Neskatoties uz to, Ingrida apgalvo, ka Megana ļoti labi apzinās — “Čārlzs ir galvenais vīrietis”, un ceļš uz izlīgumu joprojām ir sarežģīts, jo neuzticēšanās pils sienās ir dziļa. “Viņa ir arī pietiekami gudra, lai saprastu, ka labas attiecības ar vīratēvu var tikai palīdzēt viņas attiecībām ar vīru, ja tas ir tas, ko viņš vēlas,” viņa apgalvo.
“No visiem cilvēkiem tieši viņu viņai vajag dabūt savā pusē. Protams, viņai jārēķinās arī ar Kamillu, kura nekad pret viņu nebūtu rupja vai nepatīkama, taču, zinot, kāda sieviete viņa ir, viņa pret Meganu noteikti būs ļoti, ļoti piesardzīga.”