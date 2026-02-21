Atklāti prinča Harija un Meganas Mārklas pirmie krīzes signāli karaļnamā
Jaunajā biogrāfiskajā grāmatā par Velsas princi un princesi, kuru uzrakstījis "The Mirror" karaļnama eksperts Rasels Maijerss, atklātas pirmās vērā ņemamās pazīmes, kas vēl krietni pirms Saseksas hercogu aiziešanas no karaļnama liecināja, ka “Firmā” (kā britu sarunvalodā dēvē karalisko ģimeni) briest krīze.
Pirmais signāls, ka princis Harijs un Megana Mārkla bija neapmierināti ar savām karaliskajām lomām, parādījās vairākus gadus pirms viņu dramatiskās izstāšanās 2020. gadā. Par to vēstīts jaunajā biogrāfiskajā grāmatā. Saseksas hercogs un hercogiene pirms sešiem gadiem pārtrauca pildīt karaliskos pienākumus un pārcēlās uz ASV. Gadu gaitā viņi ir pauduši savu neapmierinātību par to, kā pret viņiem izturējās, kamēr strādāja karaļnama labā.
Grāmatā "Viljams un Ketrīna: Intīms iekšējais stāsts" (“William and Catherine: The Intimate Inside Story”), kuru uzrakstījis "The Mirror" karaļnama eksperts Rasels Maijerss, atklāts, ka Saseksas hercogu diskomforts ģimenē sācies, vēl pirms pāris bija apprecējies.
Izmantojot ekskluzīvu piekļuvi daudziem iekšējiem karaliskajiem avotiem, šī atklāsmju pilnā grāmata piedāvā vēl nedzirdētus situāciju izklāstus par zīmīgākajiem notikumiem karaliskajā ģimenē nesenā pagātnē.
Viena no lielākajām sensācijām, kas satricināja monarhiju pēdējo gadu laikā, bija Harija un Meganas lēmums atkāpties no karalisko pienākumu pildīšanas. 2020. gada janvārī viņi paziņoja, ka pārcelsies uz Kaliforniju, un tas radīja šoku visā pasaulē.
Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā
Lai gan viņu oficiālā izstāšanās no karaliskās ģimenes notika pirms sešiem gadiem, jaunajā biogrāfijā atklāts, ka pirmie signāli par krīzi monarhijā parādījās jau vairākus gadus pirms tam, kad Harijs un Megana vēl tikai plānoja savas kāzas 2018. gadā. Maijerss raksta: "Harija un Meganas kāzu plānošana un īstenošana, kā arī turpmākās diskusijas par viņu nākotnes lomu radīja spriedzi attiecībās ar Viljamu un Ketrīnu, un tās tuvojās sabrukuma robežai."
Harijs un Megana jutuši, ka viņus neuzklausa, tāpēc nolēma veidot savu dzīvi prom no Kensingtonas pils. 2019. gadā izskanēja paziņojums, ka Saseksas hercogi pārcelsies prom no Viljama un Ketrīnas kopējā galma. Karaliene bija piekritusi izveidot jaunu mājsaimniecību viņiem, kas atrastos Bakingemas pilī.
Princis Viljams un hercogiene Ketrīna kopā ar princi Hariju un Meganu Mārklu aplūko pie Vindzoras pils atstātos ziedus karalienes piemiņai
Šis nozīmīgais lēmums sakrita ar Harija un Meganas pārcelšanos no Kensingtonas pils teritorijā esošās Notingemas kotedžas uz ģimeniskāk orientēto Frogmoras kotedžu Vindzorā. Divu gadu laikā tā bija speciāli renovēta Harijam un Meganai par 2,4 miljoniem mārciņu no nodokļu maksātāju naudas. Tikai gadu vēlāk pāris atmaksāja renovācijas izmaksas, reaģējot uz sabiedrības sašutumu par viņu lēmumu pamest karaliskos pienākumus.
Maijerss raksta biogrāfijā: "Lai gan divu mājsaimniecību dalīšanās varēja šķist loģisks solis – Harijs un Viljams bija precējušies un pārsnieguši 30 gadu vecumu – tomēr tas bija pirmais publiskais krīzes signāls, kas draudēja izvērsties plašumā.”
Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām
Jaunā grāmata arī atklāj, ka Viljama un Harija attiecības sāka pasliktināties vēl pirms Saseksas hercogi aizgāja no karaliskās ģimenes; ka princese Ketrīna izvēlējās necīnīties, lai Harijs un Megana paliktu; un kā ģimene tika galā ar apsūdzībām, kas bija vērstas pret monarhiju.
Biogrāfijā stāstīts par laiku kopš Velsas prinča un princeses pirmās tikšanās Sentendrūsas universitātē līdz mūsdienām un to, kā viņi ir izveidojuši savu vīziju par mūsdienīgu monarhiju un tās drošu turpināšanu laikā, kad notiek pārmaiņas un satricinājumi.
Maijerss par grāmatu sacīja: "Es gandrīz desmit gadus esmu sekojis Velsas princim un princesei kā daļai no karaliskās ģimenes un vienmēr esmu ticējis, ka šim pārim ir daudz vairāk ko sniegt, nekā redzam sabiedrība."