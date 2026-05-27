Jūrkalnes talka atgriežas - godinās kalēju Ainaru Rulli
Jūrkalnes talka atgriežas, lai godinātu mūsu kalēju Ainara Rulli. Tāpēc 30. un 31. maijā strādāsim, pieminēsim un svinēsim.
Talcinieki tiks gaidīti sestdien, 30. maijā, plkst. 10.00 pie Jūrkalnes pagasta pārvaldes. Visi kopā dosimies uz liepu aleju, kas ved uz Ainara Ruļļa mājām. Šeit atklāsim piemiņas zīmi “Dzelzsgriezējs” par godu mūsu kalēja mūžam, sirsnībai un darbiem.
Tālāk dosimies uz Ugunspļavu, lai strādātu - krāsosim Vējturu namu, atjaunosim ugunskura vietas un sagatavosim ugunsdzirnavas Jūrkalnes vasaras saulgriežiem. Pēc darba mūs sagaida Jūrkalnes krodziņu un mājražotāju sarūpētās lielās lauku pusdienas.
Ugunspļavā sestdienas vakarā plkst. 21.00 notiks zaļumballe ar grupu “Bez E”. Piedalīsies arī Jūrkalnes draugi Igo un Miks Dukurs. Ieejas biļetes cena 7 EUR, bet talciniekiem zaļumballe būs bez maksas.
Talkas noslēgumā svētdien plkst. 12.00 Jūrkalnes baznīcā gaidāms dziedātājas Aijas Vītoliņas koncerts, kur piedalīties arī pianists Romāns Vendiņš un bundzinieks Ainis Zavackis. Ieeja bez maksas - koncertu atbalsta Ventspils novada pašvaldība.
Jūrkalnes talka un tūrisma sezonas atklāšana 17 gadu garumā bija viena no spilgtākajām Jūrkalnes mūsdienu tradīcijām.
Jūrkalnieši kopā ar Igo pirmo talku rīkoja 2003. gadā. Ja pirmajās talkās tika sakopta un labiekārtota pludmale, tad 2006. gadā uzsākām darbu pie Jūrkalnes dabas un atpūtas parka.
Vietā, kas agrāk bija aizaugusi pļava, tagad atrodas unikālais Vējturu nams un Ugunspļava. Šeit tiek svinēti vieni no vērienīgākajiem vasaras saulgriežiem Latvijā, kā arī citi svētki un godi.
Ik gadu viens no čaklākajiem talciniekiem bija Ainars Rullis. Pēc mākslinieka došanās mūžībā viņa ģimene un draugi ir uzsākuši darbu pie Ainara piemiņas zīmes izveides.