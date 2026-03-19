Vai princis Viljams atņems Harijam un Meganai titulus, kad viņš kļūs par karali?
Britu karaļnama biogrāfs uzskata, ka Saseksas hercogam un hercogienei varētu atņemt titulus, kad princis Viljams kāps tronī un kļūs par karali.
Kad princis Harijs un Megana Mārkla 2020. gadā atteicās no saviem karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi ASV, sabiedrībā parādījās viedoklis, ka viņiem vajadzētu atņemt karaliskos titulus. Kad viņi paziņoja par aiziešanu no karaļnama, tika atklāts, ka pāris turpmāk vairs nelietos apzīmējumu HRH (Viņa/Viņas Karaliskā Augstība), bet saglabās Saseksas hercoga un hercogienes titulus, un Harijs aizvien būs princis.
Tomēr britu karaliskās ģimenes biogrāfs Toma Bouers jau sen uzskata, ka tad, kad princis Viljams kļūs par karali, titulu atņemšana Harijam un Meganai visticamāk tiks realizēta, ņemot vērā brāļu saspīlētās attiecības un Saseksas hercogu pāra publiskos pārmetumus karaliskajai ģimenei.
Princis Viljams un hercogiene Ketrīna kopā ar princi Hariju un Meganu Mārklu aplūko pie Vindzoras pils atstātos ziedus karalienes piemiņai
Jaunajā grāmatā “Nodevība: Vara, krāpšana un cīņa par karaliskās ģimenes nākotni” (“Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family”) Bouers raksta, ka Harijs, visticamāk, bija šokēts par Viljama reakciju uz viņu tēvoča Endrū Mauntbatena-Vindzora neseno apcietināšanu, kas, tikai vairoja Harija bažas par viņa un Meganas nākotni karaliskajā ģimenē.
Rakstnieks uzskata, ka pēc tam, kad Endrū pagājušajā gadā tika atņemti tituli, Harijs arvien vairāk baidās, ka viņa vecākais brālis var pieņemt radikālus lēmumus, kad kļūs par karali. "Pamatoti, Harijs baidās, ka nākamais karalis Viljams varētu atņemt visus Saseksu titulus un faktiski padzīt viņu no Lielbritānijas," raksta Bouers. "Vai Megana saprot iespējamās sekas, ko var radīt jebkura apzināta Velsas prinča un princeses aizskaršana, laiks rādīs." Sarunā ar izdevumu “The Mirror” rakstnieks norādīja – ja Viljams pieņems šādu lēmumu, arī Harija un Meganas bērni Ārčijs un Lilibeta zaudēs savus titulus.
Harijs un Megana, Viljams un Ketrīna kopā ar karalisko ģimeni ierodas Vestminsteras zālē, kur pārvests karalienes šķirsts 2022. g. 14. IX
Viņš piebilda: "Viņi tagad ir kā uz plāna ledus un viegli ievainojami, jo es nedomāju, ka viņi var kaut ko darīt, lai vērstu par labu kaitējumu, ko ir nodarījuši Keitai un Viljamam, un Viljams joprojām ir nikns."
Pēc tam, kad Harijs un Megana pameta savus karaliskos pienākumus, viņi bieži kritizēja karalisko ģimeni, publiski izsakot apsūdzības par to, kā pret viņiem izturējās. 2021. gadā Oprai Vinfrijai sniegtajā intervijā, “Netflix” dokumentālajā seriālā 2022. gadā un Harija memuāros “Liekais” 2023. gadā tika izteiktas vairākas apsūdzības gan pret Velsas princi un princesi, gan pret karali Čārlzu un karalieni Kamillu.
Bouers piebilda, ka, lai gan titulu atņemšana Meganai un Harijam nebūtu viegls lēmums, visticamāk dokumentos zem šāda rīkojuma mēs neredzētu karaļa Čārlza paraksta. Rakstnieks izdevumam “The Mirror” paskaidroja: "Ar Saseksu tituliem karaliskā ģimene nonāk sarežģītā situācijā. Vienīgais veids, kā mazināt Meganas ietekmi, lai gan tas varētu izskatīties pēc ļaunprātības, ir atņemt viņai titulu."
"Un tas nenotiks Čārlza dzīves laikā. Viņš rīkosies tikai Viljama spiediena ietekmē, un šobrīd nav nekādu iemeslu, lai oficiāli atņemtu viņiem titulus. Viņi nav izdarījuši neko kaunpilnu, izņemot to, ka titulus izmantojuši sava pašlabuma gūšanai. Karaļnamam nāktos būt ļoti uzmanīgam, lai to izdarītu, bet es domāju, ka tas ir neizbēgami."
Hercogienes Ketrīna un Megana vēro tenisa spēli
Hercogienes Ketrīna un Megana vēro tenisa spēli Vimbldonā.
Bijusī BBC karaļnama korespondente Dženija Bonda savukārt uzskata, ka "ir diezgan maz ticams", ka Viljams atņems savam brālim un svainei titulus, neskatoties uz to, cik saspringtas ir viņu attiecības. Dženija pagājušajā gadā teica “The Mirror”: "Viljams varētu palikt atsvešināts no sava brāļa uz visiem laikiem, lai gan tas būtu ļoti skumji. Bet, ja tā notiks, es uzskatu, ka viņš turpinās uzskatīt Hariju par nevajadzīgu savā dzīvē un šajā valstī. Es nedomāju, ka viņš nopūlēsies, lai atņemtu viņiem kādu no tituliem."
"Harijam un Meganai tas, protams, būtu ļoti publisks aizvainojums. Dīvaini, ka, lai arī viņi ir atteikušies no vēlmes atgriezties darbā karaliskajā ģimenē, viņi ir ļoti pieķērušies domai, ka abu bērniem jāizmanto viņu karaliskie tituli. Tāpēc esmu pārliecināta, ka viņi būtu sāpināti un dusmīgi, ja viņu tituli tiktu atņemti... bet es nedomāju, ka tas notiks."
Izdevums “The Mirror” savā interneta vietnē izveidojis aptauju, vai viņu lasītāji uzskata, ka Harijam un Meganai būtu jāatņem tituli, kad Viljams kļūs par karali. Uz doto brīdi 92% respondentu nobalsojuši par labu titulu atņemšanai, tikai 8% uzskatot, ka to nevajadzētu darīt. Aptauja joprojām ir atvērta.