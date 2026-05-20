Megana Mārkla laulību gadadienā parāda līdz šim neredzētas kāzu fotogrāfijas
Princis Harijs un Megana Mārkla apprecējās Svētā Džordža kapelā Vindzoras pilī 2018. gada 19. maijā. Atzīmējot kāzu astoto gadadienu, Saseksas hercogiene sociālajos tīklos padalījusies ar vairākām līdz šim neredzētām fotogrāfijām.
Fotogrāfijās redzams, kā Megana un Harijs dejo un smejas, kā arī pati ceremonija un mūziķis Eltons Džons, uzstājoties kāzās.
Kopumā Megana publiskojusi 24 kāzu fotogrāfijas, kuras atrādījusi saviem 4,5 miljoniem “Instagram” konta sekotāju. Bildes viņa sadalījusi divos ierakstos, abus parakstot ar vārdiem “šodien pirms astoņiem gadiem…” un papildinot ar saules un mēness emocijzīmēm.
Vēlāk Megana savos “Instagram” stāstos ievietoja video, kur Harijs dzied “priecīgu jubileju”. Princis redzams basām kājām, nesot kūku ar svecītēm. Fonā var dzirdēt, ka Harijam ar apsveikuma dziesmu palīdz pāra kopīgie bērni Ārčijs un Lilibeta.
Megana arī atklāja, ka kūka bija ar citronu un plūškoka ziedu garšu — to pašu, ko viņi izvēlējās savai kāzu tortei 2018. gadā.
Attēlos, kas ir gan melnbalti, gan krāsaini, redzami aizkulišu mirkļi no oficiālo fotogrāfiju uzņemšanas pilī, kā Harijs saka savu runu kāzās un viesi, kas pulcējās uz ceremoniju. Otrā ierakstā redzams, kā pāris virpuļo uz deju grīdas, noslēdzot priekšnesumu ar skūpstu.
Megana īpaši atzinīgi novērtējusi “brīnišķīgo” fotogrāfu Krisu Alertonu, kurš uzņēma šīs bildes.
Hercogiene arī parādīja dāvinātu divu pingvīnu statueti, skaidrojot, ka tā simbolizē viņu un Hariju, kuri pēc saderināšanās piedalījās ballītē pingvīnu kostīmos. “Bijām pingvīni, jo esam kopā uz mūžu,” sacīja Megana.