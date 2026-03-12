Meganas Mārklas dīvainais lēmums varētu pamudināt karali Čārlzu uz negaidītu soli
Karalis Čārlzs III varētu spert nozīmīgu soli pēc Meganas Mārklas dīvainā lēmuma pārtraukt sadarbību ar "Netflix", apgalvo bijušais karaliskās ģimenes darbinieks.
Saseksas hercogiene un “Netflix” šonedēļ paziņoja, ka viņu sadarbība saistībā ar “As Ever” ir beigusies.
“Netflix” paziņojumā teikts: “Meganas aizrautība celt ikdienas mirkļus, padarot tos skaistus, bet vienkāršus, iedvesmoja zīmola “As Ever” radīšanu, un mēs priecājamies, ka varējām palīdzēt šo ieceri īstenot. Kā jau sākotnēji bija paredzēts, Megana turpinās attīstīt zīmolu un neatkarīgi virzīs to nākamajā posmā, un mēs ar prieku sekosim tam, kā viņa turpinās ienest prieku mājsaimniecībās visā pasaulē.”
Tikmēr Meganas pārstāvis norādīja, ka zīmols ir “gatavs pastāvēt pats par sevi”, paziņojumā sakot: ““As Ever” ir pateicīgs “Netflix” par sadarbību zīmola palaišanas laikā un mūsu pirmajā darbības gadā. Mēs esam piedzīvojuši nozīmīgu un strauju izaugsmi, un As Ever tagad ir gatavs pastāvēt pats par sevi. Mums priekšā ir aizraujošs gads, un mēs nevaram vien sagaidīt, kad varēsim dalīties ar vēl vairāk jaunumu.”
Tagad karaļa Čārlza bijušais sulainis Grants Harolds apgalvojis, ka diena, kad tika paziņotas šīs pārmaiņas, bija visai zīmīga, jo tas notika tajā pašā nedēļā, kad aprit gadadiena kopš Saseksu pāra aiziešanas no karaliskajiem pienākumiem.
Harolds sacīja, ka, viņaprāt, šis pārim būs “pārdomu pilns laiks”: “Tas šķiet dīvains lēmums. Tāda liela zīmola kā “Netflix” atbalsts un palīdzība šķiet pozitīva lieta, taču izklausās, ka Megana uzskata, ka viņai tas nav vajadzīgs. Un, protams, jāatceras, ka viņa ko līdzīgu jau ir darījusi iepriekš. Viņas blogs The Tig bija ļoti veiksmīgs, tāpēc viņa zina, ko dara šajā jomā. Ir arī interesanti, ka tas notiek tikai dažas dienas pirms gadadienas, kopš Megana un Harijs oficiāli atstāja aiz muguras savu karalisko dzīvi. Tagad ir pagājuši seši gadi kopš pāris izpildīja savu pēdējo pienākumu — Sadraudzības dienas dievkalpojuma 2020. gadā.”
Citviet viņš apsprieda arī Meganas ieceri sākt tirgot savus produktus Apvienotajā Karalistē, apgalvojot, ka karalim pret to “nebūtu nekādu iebildumu”.
Viņš piebilda, ka gadījumā, ja karalim tiktu nosūtītas bezmaksas produktu vienības saistībā ar zīmola palaišanu, karalis tās izliktu redzamā vietā vizīšu laikā kā “izlīguma žestu”, lai parādītu savu atbalstu.
Viņš sacīja: “Es būtu pārsteigts, ja karalis un karaliene pirktu kādu no viņas produktiem, bet nekad nesaki nekad. Tas varētu būt labs veids, kā parādīt, ka attiecības virzās pareizajā virzienā. Ja viņa tiešām sāks darbību Apvienotajā Karalistē, es iedomājos — vai ceru —, ka viņa nosūtītu viņiem dažas burciņas nogaršošanai. Un, ja viņa tā izdarītu, domāju, ka karalis noteikti parūpētos, lai tās būtu izliktas, ja Harijs kādreiz atbrauktu ciemos — kā smalka atbalsta zīme un izlīguma žests.”