Tiek apgalvots, ka Megana grib saviem bērniem tādu pašu uzmanību kā Viljama un Keitas atvasēm
Tiek ziņots, ka Meganai Mārklai un princim Harijam ir atšķirīgi uzskati par to, cik lielā mērā viņu bērniem vajadzētu būt sabiedrības uzmanības centrā. Pāris lielākoties ir sargājis princi Ārčiju un princesi Lilibetu no publiskas uzmanības, lai gan Megana pagājušajā gadā atgriezās platformā “Instagram”.
Kopš atgriešanās sociālajos tīklos 44 gadus vecā Megana publicējusi daudzas savu bērnu fotogrāfijas, taču apzināti izvēlējusies nerādīt viņu sejas. Tiek ziņots, ka, lai gan viņa labprāt vēlas parādīt savus bērnus, Harijs ideālā gadījumā vēlētos, lai Ārčijs un Lilibeta dzīvotu prom no sabiedrības ziņkārīgajiem skatieniem.
Savā jaunajā grāmatā karaliskās ģimenes rakstnieks Toms Bovers raksta: “Bažījoties par drošību, Harijs uzstāja, ka viņu bērnus nevajadzētu fotografēt. Megana iestājās par pretējo. Viņasprāt, bērni bija svarīgi viņas zīmolam. Viņa runāja par to, ka viņi dzīvo kā parasti Kalifornijas bērni.”
Runājot par princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu, viņš raksta, ka Megana “uzstāja, ka ar laiku viņas mazajam princim un princesei vajadzētu saņemt tādu pašu publicitāti kā Viljama un Keitas bērniem”.
Lai gan viņi ir trīs no visvairāk fotografētajiem bērniem pasaulē, tiek uzskatīts, ka Ketrīna un Viljams vēlas, lai viņu trīs bērni dzīvotu pēc iespējas normālāku dzīvi.
Nesenā savas slejas “Royal Insider” izdevumā žurnāla “Woman’s” karaliskā redaktore Emīlija Endrūsa pauda viedokli, ka bērni ir daļa no Meganas “ideālās ģimenes” zīmola.
Viņa rakstīja: “Viņu komanda apgalvotu, ka rūpīgi kontrolēti viņu bērnu attēli ir pilnībā savienojami gan ar Harija kampaņām [un vēlmi pēc privātuma], gan ar Meganas centieniem veicināt pārdošanu. Es teiktu, ka tās ir muļķības. Daudzas slavenības reti vispār piemin savus bērnus, nemaz nerunājot par viņu fotogrāfiju publicēšanu.”
Ārčijs piedzima Apvienotajā Karalistē 2019. gadā, bet Lilibeta ģimenei pievienojās 2021. gadā pēc pārcelšanās uz ASV.