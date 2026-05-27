"Mūs šķīra ne vairāk kā pieci metri..." Lauris Limbažu novadā sastapies aci pret aci ar lāci
Mežizstrādes speciālists Lauris Šķepasts kopā ar kompanjonu pirmdien, 25. maijā, devās uz Limbažu novada Viļķenes pagasta mežiem apsekot cirsmu, kur tuvākajā laikā bija plānoti mežizstrādes darbi. Abi vīrieši mierīgi pārvietojās pa mežu, līdz pēkšņi aiz muguras saklausīja dobju rūcienu...
"Es biju pāris soļus priekšā, kompanjons mazliet aizmugurē. Pēkšņi saklausīju, ka kāds ierūcas! Atskatījos. Kompanjons, kuram no lāčiem bija vairāk bail nekā man, izbailēs uz mani skatījās," medijam "Medibam.lv" norāda vīrietis, piebilstot, ka viņa biedrs sākotnēji domāja, ka tiek izjokots.
"Rūciens bija dobjš. Pagājām vēl divus trīs soļus uz priekšu, un tad krūmmalā atskanēja pamatīgs rēciens. Izlikās, ka skaņa nāk no tādas kā cauras 200 litru mucas. Pagriezām galvas, un tur arī lāci ieraudzījām. Pavisam blakus…” atklāj vīrietis. Viņš norāda, ka dobjā skaņa esot izgājusi cauri viņa ķermenim, liekot saprast, kurš ir patiesais meža saimnieks.
Lauris norāda, ka lācis atradies no viņiem vien aptuveni piecu metru attālumā. Un šajā brīdī viņam caur galvu izskrējušas tūkstošiem domu. Vīrietis norāda, ka viņš bija dzirdējis daudz padomu par to, kā lāča priekšā vajadzētu uzvesties, tomēr tajā brīdī visas zināšanas no galvas pazuda kā nebijušas.
"Atkāpāmies metrus desmit, piecpadsmit. Un tad, pretēji visiem ieteikumiem, bailes ņēma virsroku, un skrējām uz automašīnu, cik ātri vien kājas nesa. Skrienot vēl atskatījos, vai lācis neseko. Kolēģis pat neatskatījās," atminas vīrietis. Viņš norāda, ka brīdī, kad viņi sasniedza mašīnu, abi par notikušo esot kārtīgi izsmējušies.
Tomēr nobraucot ar auto kādus 10 kilometrus smiekli vairs nenāca un viņi apzinājās, cik ļoti viņiem bija paveicies, ka viss nebeidzās bēdīgāk. Lauris norāda, ka šobrīd iegādājies speciālo gāzi lāču atbaidīšanai un norāda, ka konkrētajā vietā atgriezīsies tikai, sēžot traktora kabīnē!
Jau ziņots, ka 2025. gada novērojumi liecina, ka Latvijā šobrīd mīt 190 lāči, kamēr gadu iepriekš, 2024. gadā, to skaits bija 150. Tikmēr 2020. gada monitoringā tika minēti tikai 70 lāči, kas nozīmē, ka šo pēdējo sešu gadu laikā lāču populācijas pieaugums ir 171 procents.
Tikmēr kaimiņvalstī Igaunijā šobrīd mīt aptuveni 1400 lāču, un saskaņā ar valsts Vides monitoringa datiem to skaits Igaunijā katru gadu pieaug par 10-13 procentiem. Tas nozīmē, ka nākamgad ķepaiņu skaits kaimiņvalstī varētu palielināties par 182 īpatņiem.
Brūnais lācis ir lielākais Latvijas plēsējs, kas var nodzīvot pat 30 gadu. Lāču mātītes var sasniegt līdz 150 kg, tēviņi – pat 300 kg, un šim dzīvniekam nav dabisko ienaidnieku