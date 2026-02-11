Solis uz izlīgumu: ko karalis Čārlzs gatavojas piedāvāt Harijam un Meganai?
Karalis Čārlzs varētu būt gatavs spert soli un mēģināt sazināties ar savu dēlu Hariju un vedeklu, cenšoties salabot viņu attiecības.
Tiek ziņots, ka karalis Čārlzs gatavojas veikt “milzīgu žestu”, lai atjaunotu attiecības ar savu dēlu princi Hariju. Pēc karaļnama eksperta Roba Šutera teiktā, monarhs esot gatavs ignorēt citu ģimenes locekļu iebildumus, lai atkal būvētu tiltus ar Saseksas hercogu un viņa sievu Meganu Mārklu.
Karaļnama eksperts Robs Šuters atklāja: “Karalis Čārlzs III klusībā apsver dramatisku — un dziļi personisku — soli, lai salabotu savas sadragātās attiecības ar princi Hariju un Meganu Mārklu: atvērt vārtus uz savu visprivātāko patvērumu — Balmorālas pili.”
Kāds avots pilī Šuteram sacījis: “Šī ir Čārlza personiskākā rezidence.” Viņi turpināja: “Piedāvāt Harijam un Meganai pavadīt laiku Balmorālā ir milzīgs žests. Tas signalizē uzticēšanos, piedošanu un patiesu vēlmi dziedēt attiecības.”
Tajā pašā princis Viljams un princis Harijs jau gadiem nav savstarpējās sarunās, un viņu konflikts, visticamāk, nebeigsies tik drīz.
Lai gan 41 gadu vecais Harijs pagājušajā nedēļā bija Apvienotajā Karalistē saistībā ar savu jaunāko tiesas prāvu pret laikraksta “The Daily Mail” izdevēju, šajā laikā viņš netikās ar savu vecāko brāli Viljamu.
Tas, iespējams, nav pārsteigums, jo tiek uzskatīts, ka Viljams un Harijs jau vairākus gadus nav bijuši labās attiecībās. Patiesībā tiek uzskatīts, ka brāļi nav sarunājušies kopš brīža, kad Harijs 2023. gadā izdeva savu sprādzienbīstamo memuāru “Liekais”. Lai gan kopš tā laika Harijs ir izrādījis vēlmi izlīgt ar savu vecāko brāli, Velsas princi, princis Viljams, šķiet, to nejūt tāpat.