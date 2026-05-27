Āfrikā strauji izplatās nāvējošais Ebolas vīruss - vai tas var sasniegt Eiropu un Latviju?
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) seko starptautiskajai situācijai saistībā ar Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) un Ugandā. Pasaules Veselības organizācija 17. maijā ir izsludinājusi starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības ārkārtas situāciju, lai stiprinātu starptautisko koordināciju un ierobežošanas pasākumus.
Pašlaik ārpus norādītajām Āfrikas valstīm nav reģistrēti Ebolas vīrusslimības gadījumi, un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs inficēšanās risku cilvēkiem no ES/EEZ valstīm, kuri dzīvo KDR Ituri provincē vai ceļo uz to, pašlaik novērtē kā zemu. Savukārt, cilvēkiem, kas dzīvo ES/EEZ valstīs - par ļoti zemu.
SPKC turpina situācijas uzraudzību un sadarbojas ar Eiropas un starptautiskajām institūcijām.
Inficēšanās notiek ciešā kontaktā ar saslimuša cilvēka asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī saskarē ar inficētiem dzīvniekiem vai piesārņotiem priekšmetiem.
Ebolas vīruss neizplatās pa gaisu kā gripa vai Covid-19. SPKC aicina ceļotājus, kuri plāno doties uz skartajiem reģioniem Āfrikā, ievērot piesardzības pasākumus:
- regulāri ievērot roku higiēnu, mazgājot rokas ar ziepēm un ūdeni vai, ja tas nav iespējams, apstrādājot rokas ar spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
- izvairīties no kontakta ar slimiem cilvēkiem, slimnieka asinīm, vai citiem ķermeņa šķidrumiem un neaiztikt potenciāli piesārņotus priekšmetus (piem., slimnieka aprūpes priekšmeti);
- dzimumakta laikā lietot prezervatīvu;
- neapmeklēt ārstniecības iestādes bez nepieciešamības;
- izvairīties no kontakta ar savvaļas dzīvniekiem;
- izvairīties no savvaļas dzīvnieku gaļas lietošanas uzturā;
- nelietot uzturā nepietiekami termiski apstrādātu gaļu, kā arī neiegādāties un nelietot ielu tirdzniecībā nopirktus jēlas vai nezināmas izcelsmes gaļas produktus.
Pēc atgriešanās no skartajiem reģioniem cilvēkiem 21 dienu jāpievērš uzmanība veselības stāvoklim. Ja parādās drudzis, nespēks, vemšana, caureja vai citi infekcijas simptomi, nekavējoties jāsazinās ar ārstu un jāinformē par ceļojumu.
Pašlaik augstākais inficēšanās risks ir KDR skartajos reģionos un Ugandā. Citās Āfrikas valstīs risks galvenokārt saistīts ar pārrobežu ceļošanu un tranzītu, tādēļ ceļotājiem ieteicams sekot aktuālākajiem ieteikumiem.
SPKC aicina iedzīvotājus sekot oficiālai informācijai un neizplatīt nepārbaudītu informāciju, kas var radīt nepamatotu satraukumu sabiedrībā.