Tukumā iereibis nepilngadīgais pārvadā pasažieri uz elektroskrejriteņa
Aizvadītajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts iereibis nepilngadīgs elktroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadāja pasažieri, informēja Valsts policija (VP).
Minētās dienas vakarā VP amatpersonas, patrulējot Tukumā, Meža ielā uz gājēju pārejas pamanīja elektroskrejriteņa vadītāju, kurš pārvadāja pasažieri.
Policijas darbinieks deva komandu elektroskrejriteņa vadītājam apstāties, taču vadītājas paskatījās uz policistu un turpināja ceļu pāri Meža ielas stāvlaukumam Spartaka ielas virzienā. Likumsargi sāka ceļu Spartaka ielas virzienā, pamanot elektroskrejriteni iebraucam garāžu kooperatīva teritorijā.
Policists izkāpa no dienesta transportlīdzekļa un devās pie elektroskrejriteņa vadītāja. Noskaidrots, ka elektroskrejriteni vadīja pilngadīgs jaunietis, no kura izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Veicot alkohola pārbaudi jaunieša izelpā, konstatēts, ka viņš atradās 0,76 promiļu reibumā.
Pret jaunieti sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi - par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu laikā, par pasažiera pārvadāšanu un par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz vienu promili, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam 70 eiro apmērā.
VP atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem aizliegts vest pasažieri. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķiveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam.