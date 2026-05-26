Noskaidrota Latvijas izlases pretiniece pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlases pretiniece pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā būs Norvēģija, kas sev otro vietu B grupā nodrošināja pēc Kanādas uzvaras pār Čehiju ar 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Mača septītajā minūtē Mareks Alšers ar plaukstas metienu izvirzīja čehus vadībā. Otrā perioda devītajā minūtē Dominiks Kubaliks raidīja ripu caur Džeta Grīvsa kājsargiem un panāca 2:0, bet trešdaļas 16. minūtē Maklins Selebrīni ar spēcīgu metienu pretī vārtiem vienus vārtus atguva.
Trešā perioda astotajā minūtē kanādieši iespieda čehus aizsardzības zonā, un Sidnijs Krosbijs ar piespēli atrada nepieskatīto Selebrīni, kurš panāca 2:2. Trešdaļas vidū brīvs pie vārtiem palika Džons Tavaress, kurš ar nūjas lāpstiņas neērto pusi pārspēja Dominiku Pavlātu, nodrošinot vadību Kanādai.
Noslēdzoties grupu turnīram, kļuva zināmi arī pārējie ceturtdaļfināla pāri, kuros tiksies Kanāda ar ASV, Čehija ar Somiju un Šveice ar Zviedriju.
B grupā pēc septiņām spēlēm Kanādai ir 20 punkti, Norvēģijai - 15, Čehijai - 13, Zviedrijai - 12, bet Slovākijai - 11. Pa sešiem punktiem guvušas Dānija un Slovēnija, bet viens punkts ir Itālijai. Bet A grupā Šveicei bija 21 punkts, Somijai - 18 punkti, Latvija guva 12 punktus, ASV - 11, Vācija - desmit, Austrija - deviņus, Ungārija - trīs, bet Lielbritānija palika bez punktiem.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.