VIDEO: okupantu drons Ukrainā nekontrolēti ietriecas zemē un eksplodē vien pāris metru attālumā no traktorista
Ukrainas Čerņihivas apgabalā lauka vidū "Shahed" drons gandrīz nogalināja lauksaimnieku. Drons avarēja tikai dažu metru attālumā no viņa, kamēr viņš strādāja. Zemnieks izdzīvoja, pateicoties tīrai veiksmei.
Ukrainas lauksaimnieku ikdiena kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma vairs nav tāda, kā agrāk. Karam, uzņemot apgriezienus, krievu iebrucēji uz Ukrainu ik dienas palaiž simtiem dronu un raķetes. Ukrainas kareivji katru nakti un dienu aizstāv valsts debesis un mēģina notriekt okupantu raidītos gaisa mērķus.
Šausminoši kadri iemūžināti Čerņihivas apgabalā, kur lauka vidū nogāzās un eksplodēja "Shahed" drons. Lidaparāts visticamāk tika ietekmēts ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem, jo tas nekontrolēti gāzās lejā. Zīmīgi, ka tajā mirklī uz lauka atradās arī lauksaimnieks ar traktoru, kurš par mata tiesu paglābās no nāves.
Drons ietriecās zemē un eksplodēja vien pāris metru attālumā no lauktehnikas.
Naktī uz 27. maiju krievi uz Ukrainu raidīja 163 dronus un dronus imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
150 no krievu droniem Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem.
Fiksēti astoņu uzbrukuma dronu trāpījumi septiņās apkaimēs. Vēl četrās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas.