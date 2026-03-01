Meganas Mārklas kāzu lēmums, kas sāpināja karalieni Elizabeti - un uz visiem laikiem mainīja karalisko protokolu
Saseksas hercoga Harija un hercogienes Meganas Mārklas kāzas bija vienas no 2018. gada visvairāk skatītajiem notikumiem, taču aizkulisēs ne viss bija tik gludi.
Karaliskās ģimenes redaktors Rasels Maierss savā grāmatā “William & Catherine: The Intimate Inside Story” atklājis jaunus ieskatus par aizkulisēm un visu sagatavošanās darbu, kas tika ieguldīts vienās no ievērojamākajām kāzām mūsdienu atmiņā.
Viņš apraksta, kā Megana nepiekrita Harija vecmāmiņai karalienei Elizabetei jautājumā par to, kam būtu jāiesaistās lielās dienas organizēšanā.
Maierss raksta: “Lēdija Ansona, kura 2020. gadā nomira 79 gadu vecumā, bija palīdzējusi plānot daudzus karaliskus pasākumus, tostarp karalienes 90. jubilejas svinības, karalienes un prinča Filipa 70. kāzu gadadienu, kā arī Viljama un Ketrīnas kāzas. Pēc karalienes lūguma lēdija Ansona piedāvāja savu palīdzību Harijam un Meganai, taču Megana viņai pateica, ka tas nav nepieciešams. Vēlāk Elizabete sacīja, ka šī asā vārdu apmaiņa ar viņas mazdēlu karalieni esot sāpinājusi vairāk, nekā var noticēt.”
Lēdija Ansona, kura bija pazīstama arī kā Elizabete Šeikerlija, bija nelaiķes monarhes pirmās pakāpes māsīca vienu reizi attālināti, jo bija Patrika Ansona, Līčfīldas 5. grāfa, māsa. Papildus Viljama un Keitas kāzām viņa 1995. gadā plānoja arī Grieķijas kroņprinča Pavlosa kāzas ar Mariju-Šantāli, kā arī Stinga 1992. gada kāzas ar Trūdiju Staileri.
Tas nebija vienīgais jautājums, kas pirms Harija un Meganas lielās dienas izraisīja domstarpības starp karalieni un Meganu Mārklu. Maierss raksta: “(Karaliskā autore Sallija) Bedela Smita aprakstīja, kā Megana atteicās pastāstīt karalienei par savu kāzu kleitu un uzstāja, ka vēlas valkāt plīvuru — kam karaliene privāti nepiekrita, jo Megana bija šķīrusies.”
Pirms laulībām ar Hariju Megana bija precējusies ar amerikāņu kino producentu Trevoru Engelsonu no 2011. līdz 2014. gadam. Arī citas šķīrušās karaliskās ģimenes pārstāves, piemēram, karaliene Kamilla un princese Anna, izvēlējās nevalkāt tradicionālus plīvurus vai klasiskas baltas līgavas kleitas, dodot priekšroku kostīmiem ar svārkiem vai kleitām un cepurēm.
Kamēr pasaule vēroja, kā Harijs un Megana saka “jā”, pāris kāzu pieņemšanu svinēja privāti. Savas īpašās dienas viesu vidū — līdzās karaliskajai ģimenei — bija arī A klases slavenības, piemēram, Džordžs un Amala Klūniji un Opra Vinfrija. Laimīgais pāris apmeklēja pusdienu pieņemšanu Sv. Džordža zālē 600 viesiem, ko rīkoja karaliene, un sarīkoja vakara pieņemšanu 200 tuvākajiem draugiem un ģimenei Frogmoras namā.
Bezprecedenta solī Megana pieņemšanā teica runu. Runas saturs tika paturēts privāts, izņemot noslēguma domu — ka viņa guva mierinājumu “skaļajā pārliecībā, ka pāri visam mīlestība uzvar.”