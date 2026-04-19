Megana Mārkla izreklamētajā meiteņu nedēļas nogales pasākumā pavada tikai divas stundas. Bet biļetes uz to maksāja 1600 eiro
Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā ir noslēgusies. Aizvadīts arī iepriekš plaši izreklamētais “meiteņu nedēļas nogales” retrīts, kur Saseksas hercogienei bija paredzēts piedalīties. Taču viņas dalība bija pārsteidzoši īsa.
Megana Mārkla pavadīja tikai divas stundas “meiteņu nedēļas nogales” atpūtas pasākumā Sidnejā, uz kuru biļetes maksāja, sākot no 2699 Austrālijas dolāriem (1658 eiro), bet VIP biļetes cena sasniedza pat 3199 Austrālijas dolāriem (1965 eiro) vienai personai.
Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā 2026. gada aprīlī
Viens no pēdējiem pasākumiem Saseksas hercogu Austrālijas brauciena laikā bija Meganas uzstāšanās plaši izziņotajā pasākumā, uz kuru biļetes bija brīvi pieejamas arī vēl dažas dienas pirms notikuma.
VIP biļetes uz “Her Best Life” pasākumu pieczvaigžņu viesnīcā “InterContinental Coogee Beach Hotel” maksāja par 500 Austrālijas dolāriem vairāk, ja salīdzina ar standarta cenu, jo iekļāva kopīgu grupas fotogrāfiju ar hercogieni pie galda.
Viesnīcā bija ieviesti stingri drošības pasākumi Meganas apmeklējuma laikā, un piekļuve medijiem bija stingri ierobežota. Pasākuma darbinieki pulcējās viesnīcas recepcijā, kad norises vieta gatavojās uzņemt viesus ekskluzīvajā retrīta pasākumā piektdienas pēcpusdienā.
Pasākuma tīmekļa vietne aprakstīja atpūtu kā “neaizmirstamu nedēļas nogali sievietēm, kuras ir gatavas atjaunoties, atgūt enerģiju un patiešām izbaudīt dzīvi”.
Megana uzstāšanās pasākumā bija paredzēta plkst. 17.00, bet jau pēc divām stundām, pulksten 19.00, viņas automašīna redzēta, aizbraucam no viesnīcas. Saseksas hercogienei “meiteņu retrītā” pievienojās arī princis Harijs un bija vienīgais vīrietis šajā saietā, kuru kopumā apmeklēja aptuveni 100 sieviešu. Meganas runa ilga 90 minūtes.
Vēlāk pāris nofotografēts, kopīgi apmeklējam regbija spēli.
Harijs un Megana Sidnejā apmeklēja arī slaveno Bondi pludmali, kur tikās ar 2025. gada 14. decembra teroraktā izdzīvojušajiem un pirmās palīdzīgas sniedzējiem. Par šo pasākumu iepriekš netika ziņots un informācija bija glabāta lielā slepenībā. Savukārt pirms izbrauciena ar laivu pie Sidnejas osts, Harijs nofilmēts dejojot ar mazu meitenīti, kas sajūsmināja daudzus. Vēl pāris paviesojās Karaliskajā bērnu slimnīcā Melburnā, Svinburnas tehnoloģiju universitātē un kopienas virtuvē.