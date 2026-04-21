Vai nav par dārgu? Megana Mārkla prasa 64 dolārus par sveci, kam iedvesmojusies no savu bērnu matu krāsas
Saseksas hercogiene Megana par godu Mātes dienai radījusi divus jaunus produktus, kas veltīti viņas bērniem, ar akcentu uz Ārčija un Lilibetas karaliskajiem tituliem un izteiksmīgajiem rudajiem matiem.
Megana Mārkla savā jaunajā “As Ever” Mātes dienas kolekcijā iekļāvusi jaunus produktus, kam iedvesmojusies no saviem bērniem. Saseksas hercogienes dzīvesstila zīmols radījis divas sveces, kas veltītas princim Ārčijam un princesei Lilibetai.
Sveces ir pieejamas pārdošanā no trešdienas. Limitētā skaitā radītā "Signature Candle No. 506" ir veltīta princim Ārčijam, kurš dzimis 6. maijā, bet "Signature Candle No. 604" – princesei Lilibetai, kura pasaulē nākusi 4. jūnijā. Jaunie produkti ir daļa no “As Ever” zīmola pārejas uz plašāku "smaržu un aptiekas produktu piedāvājumu" un papildina Meganas augošo sveču kolekciju.
Svecei “506” Megana iedvesmojusies no sava sešus gadus vecā dēla Ārčija. Aromātam piešķirtas ingvera, neroli (apelsīnu ziedu eļļas) un kašmira notis, un tā sola radīt "siltu, nomierinošu smaržu", kas ienāks telpā ar "maigu, pazīstamu vieglumu". Vārds “ginger” angļu valodā nozīmē ne tikai ingveru, šādi tiek raksturota arī ruda matu krāsa, ko abi bērni mantojuši no tēva prinča Harija.
Savukārt četrus gadus vecās meitas Lilibetas svecei Megana iedvesmojusies, radot aromātu no dzintara, ūdensrozes un santalkoka, un veidojot "vieglu, ziedu smaržu", kas mājās ienesīs "gaismas un atvērtības sajūtu". Abas sveces maksās 64 ASV dolārus katra.
Pirms jauno aromātisko sveču nonākšanas pārdošanā Megana sniedza interviju žurnālam “Town & Country”, kurā stāstīja kā viņas vienkāršais dzīvesstila zīmols, kurš aizsākās ar ievārījuma burciņām, attīstījies jau līdz diezgan plašam veikalam, kur vienuviet iespējams nopirkt visu, kas nepieciešams mājām.
Megana publikācijā norādīja: "Zīmola “As Ever” mērķis vienmēr ir bijis atrast veidus, kā ienest skaistumu un vieglumu jūsu dzīvē – kā saimniekam, viesim, draugam, mammai. Lai kādu lomu no šīm tu uzņemtos, es vēlos, lai “As Ever” padara to īpašu. Viss sākās ar ievārījuma burciņu un virtuves priekšmetu kolekciju, un tagad mēs ar prieku gaidām, ka piedāvājums drīz paplašināsies arī citās jūsu mājas telpās. Šis ir ļoti īpašs laiks, un esmu lepna par to, ko mēs veidojam."
Jauno aromātisko sveču aprakstos Megana pati norāda, ka nosaukumi un smaržas ir iedvesmotas no bērniem, kurus viņa pieminējusi, lietojot pilnos karaliskos titulus – "Saseksas princis Ārčijs" un "Saseksas princese Lilibeta".
2024. gadā tika atklāts, ka princis Harijs un Megana pieņēmuši Saseksu titulu kā uzvārdu, lai “vienotu” savu ģimeni. Tāpēc bērni turpmāk būs pazīstami kā Ārčijs Sasekss un Lilibeta Saseksa, nevis kā Mauntbateni-Vindzori.
Meganas fani internetā sirsnīgi reaģēja uz Mātes dienas kolekcijas jaunumiem, savukārt daudzi interneta lietotāji kritizēja Saseksas hercogienes izvēli lietot bērnu pilnos karaliskos titulus, ņemot vērā, ka Harijs un Megana karaļnama dzīvi un pienākumus pameta jau pirms sešiem gadiem. Daži arī pauda neizpratni, kāpēc Megana izmanto bērnu vārdus un titulus tik publiskā veidā, ja pati ir bieži teikusi, ka vēlas pasargāt viņus no liekas publicitātes un fotogrāfijās soctīklos vienmēr slēpj viņu sejas.
Meganas iepriekš izdotā svece arī godināja nozīmīgu viņas dzīves notikumu: tā bija veltīta kāzu dienai. Svece bija iekļauta aizvadītā gada Ziemassvētku kolekcijā. Tai bija dots nosaukums “519”, kas attiecināms un gada piekto mēnesi maiju un 19. datumu. Svecei bija piešķirts Marokas piparmētru un baltās tējas aromāts.