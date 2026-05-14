Naudas grūtības arī Saseksu namā? Avoti apgalvo, ka Megana kļuvusi par ģimenes galveno pelnītāju
Lai gan Meganas Mārklas un prinča Harija dzīve Kalifornijā no malas izskatās grezna un bezrūpīga, aiz Montecito savrupmājas sienām situācija, iespējams, neesot tik spoža.
Megana Mārkla faktiski esot kļuvusi par savas Losandželosā dzīvojošās ģimenes galveno pelnītāju, bet finansiālā situācija pārim kļuvusi saspringtāka, vēsta avoti. Saseksas hercogienes naudas plūsma, kā tiek apgalvots, esot samazinājusies pēc sadarbības beigām ar straumēšanas milzi “Netflix”, savukārt prinča Harija filantropiskais darbs neesot pietiekams, lai uzturētu pāra grezno dzīvesveidu.
Pāris 2020. gadā pārcēlās uz ekskluzīvo Montecito rajonu Kalifornijā pēc tam, kad atteicās no aktīvajiem pienākumiem britu karaliskajā ģimenē. Tomēr pēdējās nedēļās arvien biežāk izskanējušas runas par viņu iespējamo vēlmi atgriezties tuvāk karaliskajai ģimenei.
Tāpat parādījušies minējumi, ka Megana pēc vairākiem gadiem varētu apsvērt atgriešanos Holivudā, kur savulaik kļuva pazīstama ar lomu seriālā “Suits”, lai gan pāra tuvumā esoši cilvēki šādas runas noliedz.
Kāds avots izdevumam “Page Six” apgalvojis, ka Harijam un Meganai ik gadu nepieciešami aptuveni seši miljoni ASV dolāru, lai uzturētu savu dzīvi ASV. Šajā summā ietilpst arī aptuveni trīs miljoni dolāru privātajai apsardzei un hipotekārajiem maksājumiem par viņu 15 miljonus dolāru vērto savrupmāju.
“Naudas ir mazāk,” izdevumam sacījis avots.
Harijs un Megana pārcēlās uz ASV, kur cenšas veidot finansiāli neatkarīgu dzīvi.