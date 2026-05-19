"Es jau zināju, ka nekvalificēsimies” - Atvara komentē Latvijas rezultātu “Eirovīzijā”
Dziedātāja Atvara nesen plašāk komentējusi Latvijas neiekļūšanu “Eirovīzijas” finālā, atklājot, ka šāds rezultāts viņai nebija pilnīgs pārsteigums.
Pēc rezultātu paziņošanas dziedātāja saglabāja optimismu un pauda, ka, neraugoties uz neiekļūšanu finālā, jūtas pateicīga par iespēju kāpt uz vienas no pasaulē lielākajām skatuvēm.
“Es pārstāvu vienu no mazākajām valstīm šajā konkursā. Jau pirms vairākiem mēnešiem, kad redzējām, kuras valstis būs mūsu pusfinālā, man bija sajūta – mēs nekvalificēsimies. Tas ir ļoti būtiski, kuras valstis nonāk vienā pusfinālā, jo nozīme ir arī tam, cik daudz latviešu dzīvo konkrētajās valstīs,” “TikTok” video pastāstīja Atvara.
Pēc viņas teiktā, ieskatoties “Spotify” datos, viņa jau iepriekš redzējusi, kurās valstīs viņas dziesma tiek klausīta visvairāk.
“Tā bija Vācija, Grieķija – un neviena no šīm valstīm nebija manā pusfinālā. Es jau zināju, ka mēs nekvalificēsimies. Es apsēdos un sapratu, ka ģeogrāfiskā situācija mums nav par labu. Turklāt konkursā bija daudz spēcīgu dziesmu. Tās dziesmas, kas kvalificējās, tiešām bija ļoti stipras,” sacīja dziedātāja.
14. maijā Vīnē notika Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā piedalījās arī Latvijas pārstāve Atvara.
“Es atbraucu uz šejieni, lai izbaudītu šo pieredzi, un tieši to arī izdarīju. Tā bija viena no labākajām pieredzēm manā dzīvē. Es negaidīju iekļūt finālā, bet paldies visiem, kas balsoja. Mana lielākā uzvara ir apziņa, ka šī dziesma ir mainījusi cilvēku dzīves. Tā ir mana lielākā uzvara,” izteicās Atvara, piebilstot, ka viņas nākamais plāns ir koncentrēties uz jaunu dziesmu radīšanu.
