Diemžēl... Atvara netiek Eirovīzijas finālā. FOTO
Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu "Ēnā" ceturtdien cieta neveiksmi Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā, nekvalificējoties finālam.
Finālā no otrā pusfināla Bulgārija, Ukraina, Norvēģija, Austrālija, Rumānija, Malta, Kipra, Albānija, Dānija un Čehija, bet vilšanos bez Latvijas piedzīvoja Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija un Šveice.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.
No pirmā pusfinālā finālā iekļuva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.
Atvara ar dziesmu "Ēnā" ieguva tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, pateicoties uzvarai Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā "Supernova".