Plastmasas logi Eiropā var kļūt par pagātni: nosaukti vairāki satraucoši iemesli
2026. gadā Eiropas Savienībā (ES) arvien aktīvāk tiek apspriesta plastmasas logu nākotne, kas desmitgadēm ilgi tika uzskatīti par mūsdienu būvniecības standartu.
Kā Eiropā mainās attieksme pret plastmasas logiem
Kā norāda izdevums "RadioTrek", ES valstīs pastiprināta uzmanība tiek pievērsta būvniecībā izmantoto materiālu, jo īpaši polivinilhlorīda (PVC), ekoloģiskajai ietekmei, jo tas ir vairums logu profilu pamatā.
Speciālisti norāda, ka PVC jeb polivinilhlorīds joprojām ir populārs pieejamās cenas, ilgmūžības un augsto siltumizolācijas īpašību dēļ.
Vienlaikus arvien vairāk ekspertu pievērš uzmanību materiāla pilnam dzīves ciklam — no ražošanas līdz utilizācijai. Tieši šajos posmos rodas galvenie ekoloģiskie riski, kas saistīti ar sarežģīto pārstrādi un iespējamo toksisko vielu izdalīšanos veco konstrukciju sadedzināšanas laikā.
Kādas problēmas rada vecās plastmasas konstrukcijas
Eiropas analītiskajos ziņojumos uzsvērts, ka daļa PVC sastāvā esošo piedevu var radīt papildu slodzi videi. Problēma ir arī tajā, ka vecas vai lētas logu sistēmas ātrāk zaudē savas īpašības: ultravioletā starojuma, temperatūras svārstību un mitruma ietekmē plastmasa pakāpeniski dzeltē, kļūst trausla un zaudē hermētiskumu.
Šādu konstrukciju vidējais kalpošanas laiks parasti ir 20–25 gadi, pēc tam tās nepieciešams nomainīt. Salīdzinājumam — mūsdienīgas koka logu sistēmas, ja tās tiek pienācīgi koptas, var kalpot vairāk nekā pusgadsimtu un ir pakļaujamas daļējai restaurācijai, kas samazina būvniecības atkritumu apjomu.
Kādas alternatīvas kļūst populāras ES
Uz šī fona Eiropā veidojas jauna tendence — pieaug pieprasījums pēc alternatīviem materiāliem. Vācijā un Austrijā aktīvi tiek izmantotas koka-alumīnija konstrukcijas, kas apvieno dabīgā koka estētiku ar alumīnija izturību.
Skandināvijas valstīs priekšroka tiek dota koka rāmjiem ar aizsargājošu alumīnija pārklājumu, kas paredzēti skarbiem klimatiskajiem apstākļiem. Francijā un Beļģijā izplatās alumīnija sistēmas ar termopārtraukumu, kas paaugstina ēku energoefektivitāti.
Neraugoties uz to, PVC logi no tirgus nepazūd. Tie joprojām ir masveida izvēle pieejamās cenas un enerģijas taupīšanas īpašību dēļ, īpaši budžeta mājokļu segmentā. Vienlaikus premium klases būvniecībā arvien biežāk priekšroka tiek dota dabīgiem un kombinētiem materiāliem.