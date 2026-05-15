Ārzemju skatītāji par Atvaras priekšnesumu "Eirovīzijā": Latvija bija pelnījusi finālu
Lai arī Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu “Ēnā” neiekļuva “Eirovīzijas” dziesmu konkursa finālā, viņas priekšnesums ārvalstu skatītāju vidū izraisījis ļoti emocionālu reakciju. Komentāros pie priekšnesuma daudzi “Eirovīzijas” fani atzīst, ka Latvijas dziesma bijusi viena no vakara spēcīgākajām, un pauž neizpratni par tās palikšanu ārpus fināla.
Komentāros atkārtoti izskan vārdi “meistardarbs”, “tīra māksla”, “balss”, “emocijas” un “netaisnība”. Daudzi skatītāji norāda, ka Atvaras priekšnesums nav bijis balstīts uz grandioziem efektiem vai skaļu šovu, bet gan uz balsi, atmosfēru un emocionālu klātbūtni.
Viens no skatītājiem raksta, ka Atvaras uzstāšanās bijusi “meistardarbs”, piebilstot, ka ļoti vēlējies redzēt Latviju finālā. “Man viņas ļoti žēl. Paldies, Latvija,” komentārā pauž fans no Francijas.
Īpaši daudz atzinības izpelnījusies Atvaras vokālā meistarība. Kāds komentētājs norāda, ka neatkarīgi no rezultāta dziedātāja parādījusi klasi un izcilas vokālās spējas. Viņaprāt, tas, ka šāds priekšnesums neiekļuva finālā, tikai apliecina, ka skatītāji reizēm izvēlas viduvējību, nevis patiesu talantu.
“Viņa varēja uz trim minūtēm apklusināt visu zāli tikai ar savu balsi. Tikai balss. Latvija piedāvāja kvalitāti un talantu,” raksta kāds “Eirovīzijas” fans, Atvaru nodēvējot par “aplaupīto karalieni”.
Daudzi ārvalstu skatītāji neslēpj, ka priekšnesums viņus aizkustinājis līdz asarām. Kāds fans no Nīderlandes atzīst, ka raudājis televizora priekšā un, lai arī Latvija netika finālā, tas neatņems priekšnesumam tā emocionālo spēku. “Esmu ļoti bēdīgs, ka jūs netikāt finālā, bet nekas neatņems šo aizkustinošo uzstāšanos."
Līdzīgi komentāri izskan arī no Spānijas, Polijas, Lietuvas, Čehijas, Austrālijas un citām valstīm. Kāds Spānijas skatītājs raksta, ka Latvija bijusi pelnījusi finālu un Atvarai jābūt lepnai par paveikto. Viņš priekšnesumu raksturo kā pārsteidzošu, unikālu un ļoti atšķirīgu no pārējām dziesmām.
Savukārt kāds fans no Polijas uzsver, ka “māksla vienmēr runā pati par sevi”, bet cits piebilst, ka “”Eirovīzija” Atvaru nav pelnījusi”.
Īpaši emocionāli reaģējuši arī Baltijas kaimiņi. Kāds Lietuvas skatītājs raksta: “12 punkti no Lietuvas! Brāļi!”, savukārt cits norāda, ka sestdien finālā viņam ļoti pietrūks Latvijas priekšnesuma. Viņa ieskatā Atvara uz skatuves ienesa “tīru maģiju” gan muzikāli, gan vizuāli.
Komentāros izskanēja arī aicinājumi Latvijai turpināt sūtīt uz konkursu dziesmas latviešu valodā. Kāds skatītājs norāda, ka viņam neesot svarīgs rezultāts — šī dziesma viņu aizkustinājusi līdz asarām, un viņš cer, ka Latvija arī nākamgad izvēlēsies dziesmu savā valodā.
Eirovīzijas otrā pusfināla drāma un kaislības; 14.05.2026.
14. maijā Vīnē notika Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā piedalījās arī Latvijas pārstāve Atvara.
No otrā pusfināla “Eirovīzijas” dziesmu konkursa finālā iekļuva Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas pārstāvji. Savukārt Azerbaidžānas, Luksemburgas, Armēnijas, Šveices un Latvijas dalība konkursā noslēdzās pusfinālā.
Konkursa fināls notiks sestdien. Tajā bez dalības pusfinālos jau iepriekš nodrošināta vieta tā dēvētajam lielajam pieciniekam — Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, kas sniedz lielāko finansiālo ieguldījumu "Eirovīzijas" rīkošanā. Finālā automātiski piedalīsies arī Austrija kā iepriekšējā gada uzvarētājvalsts.
Pirmajā pusfinālā par vietu finālā cīnījās 15 valstis. To pārvarēja Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.