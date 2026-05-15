“Latvieši var lepoties” - Atvara komentē palikšanu ārpus "Eirovīzijas" fināla
Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu “Ēnā” ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva “Eirovīzijas” dziesmu konkursa finālā. Pēc rezultātu paziņošanas dziedātāja pauda, ka, neraugoties uz neiekļūšanu finālā, jūtas pateicīga par iespēju kāpt uz vienas no pasaulē lielākajām skatuvēm.
“Es jūtos priecīga par šo iespēju dziedāt uz vienas no pasaulē lielākajām skatuvēm.[...] Es esmu priecīga. Es dabūju satikt visus internacionāli zināmos cilvēkos, esmu sadraudzējusies. Man liekas, ka latvieši var lepoties, jo galvenais jau nav vietas, bet gan tas, vai dziesma kādam palīdz,” pēc rezultātu paziņošanas LTV sacīja Atvara.
Viņa atzina, ka šā gada pusfinālos konkurence bijusi īpaši spēcīga, un uzsvēra, ka Latvijas priekšnesums aizvadīts godam. “Neviens netika apkaunots. Pārstāvējām godam. Šogad pusfinālos bija liela konkurence,” norādīja dziedātāja.
“Instagram” stāstos Atvara arī pateicās visiem, kuri balsoja un atbalstīja Latvijas dalību konkursā. “Paldies katram, kas balsoja. Es esmu priecīga par šo pieredzi. Nekvalificējāmies — ko darīt. Viss jau ir kārtībā,” sacīja Atvara.
No otrā pusfināla "Eirovīzijas" dziesmu konkursa finālā iekļuva Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas pārstāvji. Savukārt Azerbaidžānas, Luksemburgas, Armēnijas, Šveices un Latvijas dalība konkursā noslēdzās pusfinālā.
Konkursa fināls notiks sestdien. Tajā bez dalības pusfinālos jau iepriekš nodrošināta vieta tā dēvētajam lielajam pieciniekam — Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, kas sniedz lielāko finansiālo ieguldījumu "Eirovīzijas" rīkošanā. Finālā automātiski piedalīsies arī Austrija kā iepriekšējā gada uzvarētājvalsts.
Pirmajā pusfinālā par vietu finālā cīnījās 15 valstis. To pārvarēja Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.
