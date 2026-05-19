Krievija sāk kodolspēku pārbaudi: manevros iesaistīti desmitiem tūkstošu karavīru
Krievija paziņojusi, ka otrdien sākas trīs dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudei agresijas apstākļos.

Manevros piedalās stratēģiskie raķešu spēki, Ziemeļu un Klusā okeāna flotes, tālās darbības aviācija, kā arī Ļeņingradas un Centrālā kara apgabala spēki.

Aizsardzības ministrija pavēstījusi, ka mācībās piedalīsies 64 000 karavīru un vairāk nekā 7800 tehnikas vienību, tajā skaitā 200 raķešu palaišanas iekārtas, vairāk nekā 140 lidaparāti, 73 kuģi un 13 zemūdenes.

Mācību gaitā tiks arī pārbaudīta kopīga kodolieroču sagatavošana un pielietošana ar Baltkrieviju, norādījusi Krievijas Aizsardzības ministrija.

Kā ziņots, Baltkrievijas Aizsardzības ministrija jau pirmdien paziņoja, ka valstī sākušās kodolieroču pielietošanas mācības.

