Šodien 10:15
Kopš pagājušā gada rudens meklētā Diāna atrasta bez dzīvības pazīmēm
Meklētā Diāna Bušmane, kura pazuda pērnā gada rudenī, diemžēl atrasta bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
Valsts policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja sievietes meklēšanā.
Jau vēstīts, ka policija 2001. gadā dzimušo Bušmani meklēja, jo 2025. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst. 7.30 līdz 16.30 viņa izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novada Ziemeru pagastā, bet mājās tā arī neatgriezās.