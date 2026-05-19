Kas ir DARA - dziedātāja, kura Bulgārijai atnesa pirmo uzvaru "Eirovīzijā"?
Jau labi pazīstama savā dzimtajā Bulgārijā, popdziedātāja DARA nostiprinājusi savu vietu uz starptautiskās skatuves, uzvarot “Eirovīzijā” ar lipīgo dziesmu “Bangaranga”, kuras vēstījums ir par to, ka “viss ir iespējams”.
27 gadus vecā dziedātāja pārsteidza bukmeikerus un nodrošināja savai valstij pirmo uzvaru “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, pierādot sevi kā uzvarētāju brīdī, kad tika saņemtas balsis no visa kontinenta.
Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts - 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.
Pirms fināla DARA pati sacīja, ka uzvaru negaida. “Es neko negaidu. Un, kad pie manis atnāk dāvanas, es tās vienkārši apskauju. Un jā, esmu patiešām pateicīga,” viņa sacīja Bulgārijas nacionālajai televīzijai pēc ceturtdien notikušā pusfināla. “Man patīk būt uz skatuves, un man patīk tas, ko sajutu priekšnesuma laikā... Esmu ļoti pateicīga par to, par atbalstu, ko saņemu,” viņa teica.
Viņas dziesma skan angļu valodā, bet tās nosaukums ir Jamaikas patuā slenga vārds, kas nozīmē “dumpis” vai “nekārtības”. “Bangaranga — tā ir sajūta, kas ir katrā cilvēkā. Tas ir brīdis, kad tu izvēlies vadīties pēc mīlestības, nevis bailēm, un tā ir īpaša enerģija,” viņa sacīja. “Kad tu sajūties vienots ar dabu un Visumu, tu sajūti harmoniju — ka vari būt jebkas, kas vēlies būt, un ka viss ir iespējams.”
DARA, īstajā vārdā Darina Jotova, dzimusi Melnās jūras ostas pilsētā Varnā, kur absolvējusi Nacionālo mākslu skolu. Viņa sāka dziedāt tradicionālo bulgāru folkloras mūziku septiņu gadu vecumā, bet vēlāk pievērsās mūsdienu popmūzikai. Plašākai sabiedrībai viņa kļuva pazīstama pēc dalības šovā “X faktors” (Bulgārijas versija) 2015. gadā.
Viņas debijas singls “K'vo ne chu” (“Ko tu nedzirdēji”), kas tika izdots 2016. gadā, viņu strauji uznesa mūzikas topu virsotnēs. Kopš tā laika viņas karjeru iezīmējušas daudzas balvas, izpārdoti koncerti un milzīga fanu bāze, bet viņas dziesmas un videoklipi sakrājuši miljoniem skatījumu.
2018. gadā DARA tika atzīta par labāko sieviešu izpildītāju BG Radio Music Awards balvu pasniegšanas ceremonijā. Trīs gadus vēlāk viņa kļuva par visu laiku jaunāko treneri šovā “The Voice of Bulgaria”, bet 2024. gadā piedalījās šovā “Dancing Stars”. Pērn DARA tika izraudzīta par Robija Viljamsa koncerta iesildītāju Sofijā.
Jautāta pirms fināla, ko viņai nozīmē pārstāvēt Bulgāriju, DARA sacīja: “Tas nozīmē ļoti daudz, jo mums, bulgāriem, vajadzētu būt lielākai platformai visiem mūsu māksliniekiem, dziesmu autoriem, ikvienam radošajā kopienā. Un “Eirovīzija” ir tieši šāda platforma.”
Ikdienā DARA sirgst no hiperaktivitātes. “Šis sindroms un visas šīs lietas, pret kurām cenšos cīnīties, ir daļa no manis,” DARA septembrī sacīja Bulgārijas televīzijas kanālam "bTV".
Bulgārija šogad atgriezās “Eirovīzijā” pēc tam, kad finansiālu iemeslu dēļ nebija piedalījusies konkursā kopš 2022. gada. Pirmo reizi valsts konkursā piedalījās 2005. gadā. DARA panākumi Bulgārijas sabiedrībai devuši retu vienotības brīdi sašķeltā valstī, atsaucot atmiņā 1994. gadu, kad nacionālā futbola izlase Pasaules kausā izcīnīja ceturto vietu.