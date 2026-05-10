VIDEO: Atvara aizvadījusi sirsnīgu tikšanos ar “Eirovīzijas” faniem pie Latvijas stenda
Latvijas pārstāve šā gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Atvara turpina aktīvi gatavoties lielajam uznācienam, vienlaikus tiekoties arī ar konkursa faniem un interesentiem.
Sociālajos tīklos publicētā ierakstā Atvara pateikusies cilvēkiem, kuri ieradās uz “meet & greet” jeb tikšanos ar faniem pie Latvijas stenda.
“Kāda brīnišķīga publika! Paldies, ka atnācāt uz tikšanos pie Latvijas stenda,” teikts ierakstā, kas papildināts ar Latvijas karoga emocijzīmi un sirsniņu.
Fanu komentāros Atvara saņēmusi daudz sirsnīgu komplimentu un laba vēlējumu. Vairāki sekotāji rakstīja, ka tikšanās ar Latvijas pārstāvi bijusi ļoti patīkama un īpaša, pateicoties arī par autogrāfiem un pat nofilmētu sveicienu kādai fanei, kura par to bijusi sajūsmā. Citi atzina, ka dziesma “Ēnā” viņiem ieņem īpašu vietu sirdī, un pauda cerību, ka Latvijai izdosies kvalificēties finālam.
“Meet & greet” ir neformāla tikšanās ar mākslinieku, kuras laikā faniem ir iespēja sastapt valsts pārstāvi, nofotografēties, aprunāties vai paust atbalstu pirms uzstāšanās konkursā.
Atvara Latviju "Eirovīzijā" pārstāv ar dziesmu “Ēnā”. Lai iekļūtu konkursa finālā, viņai būs jāpārvar otrais pusfināls, kas norisināsies 14. maijā.
