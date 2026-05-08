FOTO: Atvara ļauj sekotājiem ielūkoties savās “Eirovīzijas” dienās Vīnē
Latvijas pārstāve “Eirovīzijā” Atvara turpina iejusties šā gada konkursa atmosfērā Vīnē un sociālajos tīklos dalās ar mirkļiem no pilsētas.
Pēc pirmajiem iespaidiem par Austrijas galvaspilsētu un mēģinājuma uz lielās “Eirovīzijas” skatuves Atvara saviem sekotājiem parādījusi vēl vairāk Vīnes skatu, ļaujot ielūkoties, kā paiet viņas dienas pirms gaidāmā uznāciena.
Publicētajos kadros redzamas Vīnes ielas, pilsētas arhitektūra un konkursa nedēļai raksturīgā noskaņa. Ierakstam viņa pievienojusi īsu, bet noskaņām atbilstošu parakstu: “Vīnes noskaņas pēdējā laikā”.
Latvija “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā. Atvara Latviju pārstāvēs ar dziesmu "Ēnā".
