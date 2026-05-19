Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.
Reģistrēti aptuveni 500 kiberuzbrukumi: atklājas satraucošas detaļas par Eirovīzijas aizkulisēm
Austrijas policija reģistrējusi aptuveni 500 kiberuzbrukumus, kas bija vērsti pret Eirovīzijas dziesmu konkursu Vīnē, pirmdien paziņoja varas iestādes.
Austrijas federālās policijas vadītājs Mihaels Takāčs sacīja, ka kibernētiskās sabotāžas mēģinājumi tika izjaukti. Šie uzbrukumi bja vērsti ne tikai pret Eirovīzijas vietni, bet arī pret konkursa norises vietas piekļuves kontroles sistēmām.
Hakeri mēģināja traucēt, palēnināt vai deaktivizēt šīs sistēmas, preses konferencē sacīja Takāčs. Viņš piebilda, ka nav pieejamas detaļas par šo uzbrukumu vaininiekiem un viņu motīviem.
Eirovīzijas otrā pusfināla drāma un kaislības; 14.05.2026.
14. maijā Vīnē notika Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā piedalījās arī Latvijas pārstāve Atvara.
Iekšlietu ministrs Gerhards Karners sacīja, ka varas iestāžu mērķis bija nodrošināt mierīgu un drošu pasākuma norisi. "Mums tas izdevās," viņš sacīja, atzīmējot, ka nav ziņots par nekādiem nopietniem incidentiem.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Jergs Leihtfrīds informēja, ka varas iestādes uzmanīgi novēroja potenciālus draudus, ko varētu radīt islāma ekstrēmisti un ar Irānu saistīti vardarbīgi grupējumi.
Konkursa pēdējā nedēļā Vīnē bija dislocēti apmēram 3500 Austrijas policistu, kurus atbalstīja specvienības no kaimiņvalsts Vācijas Bavārijas federālās zemes.
Eirovīzijas 1. pusfināla kaislības; 12.05.2026.
12. maija vakarā aizvadīts 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls un noskaidroti pirmie valstu pārstāvji, kas cīnīsies par uzvaru ...
Iekšējās drošības dienesti arī novēroja sociālo mediju aktivitāti, kur bija konstatēts "polarizācijas un radikalizācijas" pieaugums.
Eirovīzijas laikā notika arī vairākas demonstrācijas, kas lielākoties bija vērstas pret Izraēlas piedalīšanos konkursā.
Īsi pirms sestdien notikušā konkursa fināla, kurā uzvarēja Bulgārija, tika aizturēti 14 propalestīniešu aktīvisti maskās, kas nepakļāvās policijas prasībai izbeigt neatļauto demonstrāciju.
Saistībā ar šo konkursu tika aizturēti pavisam 16 cilvēki, no kuriem viens mēģināja pārkāpt pāri barjerai ap konkursa norises vietu.