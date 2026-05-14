Atvaras priekšnesums atbalsojas soctīklos: "Skaisti, bet konkurentu daudz vairāk nekā būtu aizvakar!"
Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu "Ēnā" ceturtdien uzstājās Eirovīzijas otrajā pusfinālā un pavisam drīz noskaidrosies, vai viņa būs finālā. Tikmēr soctīklos aktīvi komentē viņas uzstāšanos un izredzes tikt starp labākajām.
Nu pilnīgs trakums 2. pusfinālā - tas ir pat 3 reizes labāks par pirmo. No vienas puses, skaisti, bet, no otras slikti, ka #Atvara jācīnās ar tik ļoti spēcīgiem konkurentiem. Viegli nav, un nav īsti valstu, kurās cilvēki būtu īpaši predisponēti balsot par LV pārstāvi. #eirovīzija— Guntis Rozenbergs (@GRozenbergs) May 14, 2026
Vakar pāršķirstīju Eirovīzijas pirmo koncertu atkārtojumā. Diezgan bāli priekšnesumi, neviens neuzrunāja.— Martastante (@MartasTante) May 14, 2026
Domāju, ka Atvaras dziesma nonāks pirmajā trijniekā.
Mūsu Atvarai nelabvēlīga vide balsojumam Eirovīzijā - parasti viss pilns ar gejiem, bet šogad pēkšņi pilns ar skaistām dāmām, kas dzied balādes.— Gints 🇱🇻🇺🇦🇸🇻 (@rinkis12) May 14, 2026
Atvara malacis, visu izdarīja nevainojami. Tagad tik atliek cerēt, ka citi Eiropai patiks mazāk! #Eirovīzija— Edgars Bāliņš (@MrBalins) May 14, 2026
nu ja Atvara neiekļūs fināla, tad lai #eirovīzija iet dirsttt, omfgt (lai gan tas šovs tāds pusbeigts jau ir)— tēja𖣂 (@teaawitch) May 14, 2026
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas pārstāvei Atvarai ar dziesmu "Ēnā" iekļūšana Eirovīzijas finālā nav garantēta, tomēr iespējas ir reālas. Šādu viedokli podkāstā "Kas tas vispār bija?" vērtēja Eirovīzijas eksperti un konkursa vērotāji. Eksperti norāda, ka Atvaras izredzes būs atkarīgas ne tikai no dziesmas kvalitātes, bet arī no priekšnesuma vizuālā risinājuma, vokālā izpildījuma, konkurentiem pusfinālā un tā, vai ārvalstu skatītājs īsā laikā spēs uztvert dziesmas emocionālo kodolu. Eksperti vienlaikus uzsvēra, ka Eirovīzijas pusfināls ir cita spēle nekā nacionālā atlase. Atvara Latvijā ieguva spēcīgu mandātu, uzvarot "Supernovā", tomēr starptautiskajā konkursā dziesmai jāizceļas ļoti īsā uzmanības logā. Tāpēc kopējais vērtējums ir piesardzīgi optimistisks - fināls nav drošs, bet cerības nav bez pamata.