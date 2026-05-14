Mūzika

Atvaras priekšnesums atbalsojas soctīklos: "Skaisti, bet konkurentu daudz vairāk nekā būtu aizvakar!"

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu "Ēnā" ceturtdien uzstājās Eirovīzijas otrajā pusfinālā un pavisam drīz noskaidrosies, vai viņa būs finālā. Tikmēr soctīklos aktīvi komentē viņas uzstāšanos un izredzes tikt starp labākajām.

Atvaras priekšnesums atbalsojas soctīklos: "Skaist...

Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas pārstāvei Atvarai ar dziesmu "Ēnā" iekļūšana Eirovīzijas finālā nav garantēta, tomēr iespējas ir reālas. Šādu viedokli podkāstā "Kas tas vispār bija?" vērtēja Eirovīzijas eksperti un konkursa vērotāji. Eksperti norāda, ka Atvaras izredzes būs atkarīgas ne tikai no dziesmas kvalitātes, bet arī no priekšnesuma vizuālā risinājuma, vokālā izpildījuma, konkurentiem pusfinālā un tā, vai ārvalstu skatītājs īsā laikā spēs uztvert dziesmas emocionālo kodolu. Eksperti vienlaikus uzsvēra, ka Eirovīzijas pusfināls ir cita spēle nekā nacionālā atlase. Atvara Latvijā ieguva spēcīgu mandātu, uzvarot "Supernovā", tomēr starptautiskajā konkursā dziesmai jāizceļas ļoti īsā uzmanības logā. Tāpēc kopējais vērtējums ir piesardzīgi optimistisks - fināls nav drošs, bet cerības nav bez pamata.

Tēmas

EirovīzijaLiene Atvara

Citi šobrīd lasa