Ziņu sižetā premjera amata kandidāts Kulbergs kļūdaini pieteikts kā "ēdiena kurjers no Indijas"
Sociālajos tīklos plašu ievērību un iedzīvotāju jautrību izraisījusi televīzijas kanāla "TV3" ziņu raidījumā pieļauta kļūda, kurā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) titros kļūdaini pieteikts kā "ēdiena kurjers no Indijas".
Kā liecina sociālajos tīklos, izplatītie ekrānuzņēmumi no ziņu sižeta, ekrānā tuvplānā redzams Kulbergs, bet zem tā esošais paskaidrojošais titrs, kur parasti norāda personas amatu vai statusu, vēsta – "ēdiena kurjers no Indijas".
Šī televīzijas kļūme zibensātrumā kļuvusi par sociālo tīklu hitu. Cilvēki labprāt ironizē par politiķa "jauno amatu" un valdības veidošanas procesu.
Izrādas es piegādāju pārtiku blakus Saeimas darbam (@TV3zinas )... tikai nesakiet VID 😬 pic.twitter.com/itQEXCDPPH— Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 19, 2026
Uz šo kļūmi reaģējis arī pats politiķis: "Izrādas es piegādāju pārtiku blakus Saeimas darbam ... tikai nesakiet VID."
Mikroblogošanas vietnē "X" lietotāja Inga, atbildot politiķim rakstīja: "VID šo vēl sapratīs, bet ar NA [Nacionālo apvienību] būs grūtāk."
Atbildot uz šo ierakstu, pats Kulbergs turpināja jokot par radušos situāciju. "Es iefiltrējos starp indiešiem, lai izprastu, kur ir migrācijas sūce kontrolē," savā "X" kontā ierakstīja "Apvienotā saraksta" politiķis.
Jau vēstīts, ka maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.