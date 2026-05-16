TV
Šodien 02:13
Eirovīzijā negaidīti triumfē Bulgārijas dziedātāja Dara ar dzīvespriecīgo "Bangaranga". FOTO
Austrijas galvaspilsētā Vīnē 70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā ar pamatīgu pārsvaru uzvarēja Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu "Bangaranga", kas ieguva visaugstāko vērtējumu gan žūrijas vērtējumā, gan skatītāju balsojumā.
Bulgārija pārliecinoši uzvarēja ar 516 punktiem, apsteidzot Izraēlu (343 punkti) un Rumāniju (296 punkti). Sākotnēji par favorīti uzskatītā Somija palika sestajā vietā ar 279 punktiem.
Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.
Mūsu kaimiņvalsts Lietuva ierindojās 22. vietā ar 22 punktiem. Fināla tabulu noslēdza Lielbritānija ar 1 punktu, kārtējo reizi paliekot tukšā skatītāju vērtējumā. Finālā piedalījās arī Dānija, Vācija, Beļģija, Albānija, Grieķija, Ukraina, Austrālija, Serbija, Malta, Čehija, Horvātija, Francija, Moldova, Polija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Norvēģija un Austrija.
Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara - finālā neiekļuva, analoģisks liktenis piemeklēja Igaunijas pārstāvi.