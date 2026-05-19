Sakritība vai atsauce? “Eirovīzijas” uzvarētājas dziesma salīdzināta ar Skrillex hitu
Starptautiskā dziesmu konkursa “Eirovīzijas” uzvarētājas DARA dziesma “Bangaranga” pēc fināla kļuvusi par vienu no apspriestākajiem konkursa hitiem — lipīga, enerģiska un ar vēstījumu par to, ka viss ir iespējams. Taču daļai klausītāju dziesmas nosaukums uzreiz šķita ļoti pazīstams. Un ne velti — ar gandrīz tādu pašu nosaukumu jau savulaik pasauli iekaroja arī Skrillex.
27 gadus vecā dziedātāja pārsteidza bukmeikerus un nodrošināja savai valstij pirmo uzvaru “Eirovīzijas” dziesmu konkursā. Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts - 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.
Bulgārijas pārstāve DARA “Eirovīzijā” triumfēja ar dziesmu “Bangaranga” — enerģisku un lipīgu skaņdarbu par iekšējo spēku, brīvību un ticību tam, ka viss ir iespējams. Dziesmas nosaukums apzīmē dumpīgu enerģiju un brīdi, kad cilvēks izvēlas nevis bailes, bet mīlestību un drosmi. Pati māksliniece skaidrojusi, ka bet tās nosaukums ir Jamaikas patuā slenga vārds, kas nozīmē “dumpis” vai “nekārtības”.
Interesanti, ka dziesmas nosaukums daudziem klausītājiem var šķist pazīstams — līdzīgu nosaukumu “Bangarang” savulaik nesa arī viens no Skrillex pazīstamākajiem hitiem.
Skrillex, īstajā vārdā Sonijs Mūrs, ir viens no pazīstamākajiem elektroniskās deju mūzikas māksliniekiem pasaulē, kurš 2010. gadu sākumā kļuva par dubstep sprādziena simbolu. Viņa agresīvais, enerģiskais skanējums ar smagiem basiem un saraustītiem elektroniskiem motīviem tolaik pārņēma klubus, festivālus un internetu.
Dziesma “Bangarang”, kurā piedalās repere Sirah, tika izdota 2011. gadā un kļuva par vienu no Skrillex komerciāli veiksmīgākajiem skaņdarbiem. Tā ieguva arī “Grammy” balvu kategorijā “Best Dance Recording”, bet pats nosaukums atsaucas uz “pazudušo zēnu” kaujas saucienu 1991. gada filmā “Kapteinis Āķis”.
Lai gan abu dziesmu nosaukumi ir gandrīz identiski, DARA “Bangaranga” dzīvo pavisam citā muzikālā pasaulē nekā Skrillex elektroniskais sprādziens “Bangarang”. Neatkarīgi no tā, vai “Bangaranga” nosaukums ir apzināta atsauce vai nejauša sakritība, Bulgārijas pārstāve ar šo skaņdarbu panākusi tieši to, ko vēlas katrs “Eirovīzijas” uzvarētājs — par viņas dziesmu runā vēl ilgi pēc fināla beigām.