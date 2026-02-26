Epstīns vainoja toreizējo Velsas princi Čārlzu Endrū amata zaudēšanā
Notiesātais dzimumnoziedznieks Džefrijs Epstīns, kā ziņots, vainoja karali Čārlzu III, kad karaļa jaunākais brālis Endrū Mauntbatens-Vindzors zaudēja Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatu.
Trīs miljoni faili, ko ASV Tieslietu departaments šī gada sākumā publiskoja, ļauj ielūkoties fragmentos no Džefrija Epstīna personīgajām sarunām ar draugiem gadu gaitā. Dienā, kad Endrū Mauntbatens-Vindzors 2011. gadā zaudēja Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa lomu, nu jau mirušais notiesātais seksuālais varmāka bija e-pastā sarakstījies ar draugiem par šīm ziņām un vainoja nevienu citu kā karali Čārlzu.
No 2001. līdz 2011. gadam Endrū bija Apvienotās Karalistes īpašais pārstāvis starptautiskās tirdzniecības un investīciju jautājumos, taču atkāpās pēc pastiprinātas uzmanības viņa izdevumiem un saistībām ar pretrunīgi vērtētiem cilvēkiem. 2011. gada 21. jūlijā, dienā, kad tika paziņots, ka bijušais Jorkas hercogs atkāpsies no amata, Epstīns rakstīja: “Es pieņemu, ka viņš zina, ka tas ir Čārlza darbs.”
Šis e-pasts bija atbilde uz kāda paziņas vēstuli, kurā teikts: “Daudz TV sižetu par PA (domāts princi Endrū), un vienmēr liela sadaļa arī par tevi. Traki.” Epstīns citā e-pastā par šo informāciju piebilda: “Esmu pārliecināts, ka tas viņam nāks par labu, tagad viņš būs brīvs.”
Bijušais princis no 2001. līdz 2011. gadam bija Apvienotās Karalistes īpašais pārstāvis starptautiskās tirdzniecības un investīciju jautājumos. Šis amats viņam deva pieeju augsta līmeņa valdības un uzņēmējdarbības kontaktiem visā pasaulē.
Kā zināms, pirms nedēļas Endrū tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.