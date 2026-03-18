Ķekavas novadā radusies aizdomas par SIA “CNC” krāpšanu ēdināšanas iepirkumos - pašvaldība un policija klusē
Ķekavas novada pašvaldība un Valsts policija saskaras ar jautājumiem saistībā ar iespējamu krāpšanu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, kuru piedāvājusi SIA “CNC”. Zemnieks, kurš norādījis, ka uzņēmums iespējams iesniedzis viltotu apliecinājumu par sadarbību ar viņu, ir vērsies gan pašvaldībā, gan policijā. Tomēr Ķekavas novada dome uz šo jautājumu ir palikusi klusējoša, un arī Valsts policija šobrīd atsakās komentēt šo situāciju, vēsta LA.lv.
Ķekavas novada pašvaldība pērn vasarā nolēma ļaut vairākām izglītības iestādēm un Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centram slēgt līgumus ar SIA “CNC”, jo šis uzņēmums bija viens no uzvarētājiem ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā. Tomēr LA.lv rīcībā esošā informācija liecina, ka vietējais zemnieks ir paziņojis, ka uzņēmums iespējams izmantojis viltotu apliecinājumu par vietējo produktu piegādi. Ķekavas novada dome nav sniegusi atbildes uz jautājumiem par to, vai šāds iesniegums tiešām ir saņemts.
“Ja jautājums par CNC viltoto apliecinājumu ir patiesi izskanējis, kāds ir iemesls pašvaldības klusēšanai?” - jautā zemnieks, kurš uzskata, ka šī rīcība ir nopietns pārkāpums.
Kā liecina Ķekavas novada pašvaldības iepirkums, SIA “CNC” ir ieguvusi tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus vairākās izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā par līgumcenu, kas pārsniedz pusmiljonu eiro. Tomēr CNCreputācija ir apšaubāma, jo uzņēmums vairākkārt ir bijis saistīts ar dažādiem ēdināšanas skandāliem, tostarp Lietuvā, kur tika konstatēti higiēnas pārkāpumi un nepiemērots pārtikas glabāšanas veids.
Arī Latvijā SIA “CNC” ir iekļuvis skandālos, piemēram, saistībā ar RAKUS ēdināšanas bloku, kur tika konstatēta pārtikas produktu kvalitātes un uzglabāšanas pārkāpumi. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) norādījis, ka uzņēmums ir bijis atbildīgs par pārtikas drošības problēmām, kas skārušas slimnīcas pacientus.
Valsts policija šobrīd ir atteikusies komentēt šo situāciju, kad tika lūgts sniegt atbildes par zemnieka iesniegumu un iespējamo krāpšanas gadījumu.
Ķekavas novada pašvaldības atteikšanās sniegt skaidrojumus tikai palielina jautājumus par iespējamo krāpšanu un SIA “CNC” darbību, kas rada bažas par ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un pārvaldību.