FOTO, VIDEO. Vai tiešām ir tik traki? Kā šobrīd izskatās Mūkusalas promenāde
Jaunā krastmala Mūkusalas ielā Rīgā, kuras būvniecība ilga divus gadus un izmaksāja 20,8 miljonus eiro, skandāla centrā nonākusi burtiski pāris mēnešus pēc atklāšanas. Jauns.lv pārliecinājās, kā šobrīd izskatās daudzu kritizētais objekts.
Tā izskatās Mūkusalas ielas promenāde; 17.03.2026.
Jaunā krastmala Mūkusalas ielā Rīgā, kuras būvniecība ilga divus gadus un izmaksāja 20,8 miljonus eiro, skandāla centrā nonākusi burtiski pāris ...
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja par Mūkusalas ielas promenādi varētu lemt nākamtrešdien, 25. martā. Komitejas vadītāja Marta Kotello (P) izteicās, ka pašlaik komitejas sēde vēl nav izsludināta, bet tā noteikti tiks sasaukta. Komitejas sēdē tiks skatīts viens jautājums - par Mūkusalas ielas promenādes tehnisko stāvokli un konstatētajiem defektiem. Politiķes ieskatā, situācija kāda izveidojusies Mukusalas ielas promenādē, "absolūti nav akceptējama" un būvniekam atklātie trūkumi būs jānovērš.
Kā ziņots, Mūkusalas ielas atjaunotajā promenādē atklāti vairāki defekti, taču promenāde ir droša, apgalvo Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta vadība.
Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, tiks veikta papildu margu stabilitātes un drošuma monitorēšana, nepieciešamības gadījumā veicot arī papildu drošības pasākumus.
Objektam ir piecu gadu garantija. Ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēts, ka defekti radušies nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai nekvalitatīvi veiktu būvdarbu rezultātā, būvdarbu veicējam būs pienākums nodrošināt defektu novēršanu garantijas ietvaros. Vairāki defekti konstatēti jau nododot objektu ekspluatācijā, taču to novēršana pirms objekta nodošanas ekspluatācijā nebija iespējama nepiemērotu laikapstākļu dēļ, skaidro pašvaldībā. Tādējādi objekts tika pieņemts ekspluatācijā, vienlaikus noslēdzot vienošanās ar būvdarbu veicēju par defektu novēršanu noteiktā termiņā. Lai nodrošinātu šo saistību izpildi, pasūtītājs no būvdarbu veicēja saņēmis bankas izsniegtu garantijas polisi.
Pirmdien Satiksmes un transporta lietu komiteja nolēma neskatīt jautājumu par Mūkusalas ielas promenādi, atliekot tā skatīšanu uz nākamo nedēļu. Komiteja arī sākotnēji nolēma Aicināt pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam nekavējoties veikt pasākumus, lai norobežotu potenciāli bīstamos posmus Mūkusalas ielas promenādē. Taču vēlāk šis priekšlikums tika pārbalsots un noraidīts.
Pagājušā gada 22. decembrī Mūkusalas ielas promenāde tika nodota ekspluatācijā. Divus gadus ilgušie būvdarbi izmaksāja 20,8 miljonus eiro.
Krastmalas rekonstrukcija, kas tika sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu promenādi.
Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai finansējums sasniedza 20,8 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 85% no izmaksām finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.
Būvdarbus veica SIA "Tilts", būvprojekta izstrādi veica SIA "BM-projekts". Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants".