Kadrs no TV3 raidījuma "Degpunktā" video.
Šodien 09:39
Rīgā sieviete no Akmens tilta ielec Daugavā
Pirmdienas vakarā Rīgas pašvaldības policijas kameras pie Akmens tilta fiksēja, kā sieviete ielec Daugavā. Glābēji cilvēku meklēja divas stundas, tomēr tumšā laika un spēcīgā straumes dēļ darbus nācās pārtraukt.
Meklēšana turpinājās arī otrdien. Ar laivas un speciālās iekārtas palīdzību glābēji mēģināja atrast noslīkušo sievieti upes gultnē, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
"Ūdens teritorija tiek pārbaudīta, izmantojot motorlaivu un sonāru, lai noteiktu iespējamās personas atrašanās vietas," norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve.