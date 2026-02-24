Izskan bažas, ka bijušais princis Endrū izpaudis militārus un komerciālus noslēpumus ārvalstu varām
Rakstnieks Endrū Lounijs apgalvo, ka viņa rīcībā nonāk arvien vairāk informācijas par bijušo princi Endrū un iespējami izpaustiem militāriem un komerciāliem noslēpumiem.
Karaliskās ģimenes autors Endrū Lounijs apgalvojis, ka bijušais princis Endrū Mauntbatens-Vindzors varētu būt nonācis Krievijas izlūkdienestu ietekmē, tādējādi saasinot viņa ilgstošo skandālu līdz nacionālās drošības jautājumam.
Runājot raidījumā “Piers Morgan Uncensored”, viņš sacīja: “Man ir diezgan daudz materiālu no izlūkdienestu amatpersonām — ziņojumi par Endrū un korupciju, datēti, patiesībā, ar šā gada janvāri, kuros runāts par viņa iesaisti un par to, kā viņu kompromitējuši Krievijas izlūkdienesti.”
Lounijs piebilda: “Un viņam apkārt vienmēr ir bijuši ķīniešu spiegi… Tāpēc domāju, ka lietas virzās tieši šajā virzienā.”
Viņš turpināja: “Es iegūstu arvien vairāk informācijas par militārajiem noslēpumiem un citiem noslēpumiem, kas, šķiet, ir izpausti, kā arī par komerciāliem noslēpumiem.”
Viņš brīdināja: “Man šķiet, ir pazīmes, ka viņš ārvalstu varām ir atdevis noslēpumus un ka Karaliskajā ģimenē ir iekļuvuši Krievijas un Ķīnas izlūkdienesti, jo nebija nekādas uzraudzības vai atbildības… Tas turpināsies gadiem, atvērs milzīgu “Pandoras lādi” un pietuvosies arvien tuvāk Karalim.”
Jau vēstīts, ka Endrū ceturtdien tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.