Krimināllietas skatīšanu pret "Baltijas antifašistu" izveidotājiem atliek Žguna neierašanās dēļ
Kurzemes rajona tiesa Talsos šodien plānoja turpināt skatīt krimināllietu pret diviem noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" izveidotājiem Aleksandru Žgunu un Tatjanu Andrijecu, taču Žguns uz sēdi neieradās.
Par neierašanās iemesliem Žguns tiesu neinformēja. Sēde tika pārcelta uz 1. aprīli.
Savā "Facebook" profilā apsūdzētais Žguns pirms nedēļas publicēja ierakstu, kurā apgalvo, ka pret viņu ierosinātā krimināllieta ir politiski motivēta, un pauž neuzticību Latvijas tiesu sistēmai. Viņš skaidro, ka slepeni pametis Latviju un devies uz Krieviju, lai izvairītos no, viņaprāt, netaisnīga cietumsoda.
Jau ziņots, ka prokuratūra cēlusi apsūdzības sešiem Latvijas valstspiederīgajiem par noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" vadīšanu un piedalīšanos šīs organizācijas pastrādātajos noziegumos. Trīs no personām izsludinātas meklēšanā.
Personu apvienība, kas sevi dēvē par "Baltijas antifašistiem", sāka izvērst un koordinēt pret Latvijas nacionālo drošību vērstas darbības, izmantojot speciāli šim nolūkam izveidotas saziņas grupas ziņojumapmaiņas platformā "Telegram", iepriekš informēja Valsts drošības dienestā (VDD).
Kriminālprocesu pret tā sauktajiem "Baltijas antifašistiem" VDD sāka 2022. gada 28. novembrī. Izmeklēšanas gaitā VDD ir konstatējis tādas "Baltijas antifašistu" noziedzīgas darbības kā neizpaužamu ziņu nelikumīga vākšana par norisēm Latvijā ar nolūku nodot tās Krievijas specdienestiem, Krievijas izvērstā kara Ukrainā slavināšana un attaisnošana, kā arī finanšu līdzekļu un citu resursu vākšana agresorvalsts Krievijas armijas atbalstam Ukrainā.
Dienests ir konstatējis arī noziedzīgās organizācijas izplatītus aicinājumus iesaistīties Ukrainā notiekošajā karadarbībā Krievijas pusē.
Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu un piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos noziegumos var piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem.
Noziegumu koordinēšanai organizācija platformā "Telegram" izveidoja kanālu "Baltijas antifašisti" un vairākus ar to saistītus kanālus.
Noziedzīgās organizācijas veidotajos kanālos regulāri tika publicēti aicinājumi vākt informāciju par Latvijas valsts amatpersonām, valsts pārvaldes institūciju darbiniekiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, Latvijas bruņoto spēku amatpersonām, Ukrainas pusē karojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām, kas ar savu darbību vērsušās pret Krievijas agresiju.
Viena no iesaistītajām personām ir Andrijeca, kura aptuveni astoņus mēnešus pavadīja apcietinājumā. Apsūdzēts tika arī Žguns, bet Staņislavs Bukains, Sergejs Vasiļjevs, Viktorija Matule un Romans Samuļs šajā lietā pieteikti kā liecinieki.
Matule bija viena no cilvēkiem, kuri 2022. gadā Pārdaugavā pulcējās pie okupācijas pieminekļa. Samuļs savukārt pārcēlies uz dzīvi Baltkrievijā, kur propagandas medijiem kritizējis Latviju, bet Bukains pametis Latviju un pieprasījis politisko patvērumu Baltkrievijā.
Žguns darbojas biedrībā "Rodina", kas savulaik Rīgā vēlējās organizēt pasākumu "Krievu maršs" 9. maijā, kā arī biedrībā "Pribaltijskij kazačij krug". Bukains savulaik vadījis prokrievisko organizāciju "GVD Baltija" un iepriekš VDD viņu savos pārskatos minējis starp Krievijas tautiešu politikas atbalstītājiem. Viņu 2015. gadā Rīgā aizturēja aizdomās par izstādes "Maidana cilvēki" bojāšanu.
Vasiļjevs presē minēts kā "Baltijas antifašistu" līderis, kurš arī uzstājies Kremļa kontrolētajos propagandas medijos un acīmredzot arī atrodas ārpus Latvijas.