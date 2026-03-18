Latvijā reģistrēts pirmais masalu uzliesmojums kopš 2018. gada - apzinātas 800 kontaktpersonas
Slimību profilakses un kontroles centrs veic masalu uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu un infekcijas kontroles pasākumu organizēšanu. Līdz šā gada 17. martam reģistrēti pieci masalu gadījumi, to skaitā trīs (divi skolēni, viens pieaugušais) laboratoriski apstiprināti gadījumi un divi (skolēni) aizdomīgi gadījumi, kuru laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti tiek gaidīti.
Visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti. Apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels — vismaz 800 personas. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām: pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Kontaktpersonām sniegtas rekomendācijas, tostarp norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, ieskaitot pašizolāciju. Informācija, kas nepieciešama kontaktpersonu medicīniskās novērošanas nodrošināšanai, tiek nodota ģimenes ārstiem (tai skaitā slimības simptomu uzraudzība, nepieciešamības gadījumā — laboratoriskā pārbaude, kā arī vakcinācijas statusa izvērtēšana). Turpmākās infekcijas izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts. Turklāt nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.
SPKC ir nosūtījis metodisko materiālu ārstniecības personām un slimnīcām, lai aktualizētu masalu diagnostikas, uzraudzības un profilakses jautājumus, jo infekcijas kontroles pasākumu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik ātri masalu gadījumi tiek konstatēti, par tiem ziņots SPKC un līdz ar to uzsākti nepieciešamie pasākumi.
Atšķirībā no vairākām citām Eiropas Savienības valstīm situācija Latvijā pēdējos gados ir bijusi labvēlīga. 2025. gadā apstiprināts viens ievests masalu gadījums (saslimušais inficējies ārzemēs), un arī 2023. gadā apstiprināts viens ievests masalu gadījums (saslimušais bērns inficējies ārzemēs). No 2020. līdz 2022. gadam Latvijā nav reģistrēts neviens masalu gadījums, savukārt 2019. gadā tika reģistrēti trīs saslimšanas gadījumi. Pēdējie masalu uzliesmojumi Latvijā reģistrēti 2018. gadā (25 gadījumi) un 2014. gadā (36 gadījumi).
Masalas ir vakcīnnovēršama infekcija, un vakcinācija ir vienīgais efektīvais veids, kā pasargāties no saslimšanas un nepieļaut masalu uzliesmojumus. Lai gan ikvienam bērnam Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret masalām, SPKC vakcinācijas datu analīze liecina, ka aptuveni 14 000 (4%) bērnu vecumā no 1 līdz 17 gadiem nav saņēmuši nevienu poti pret masalām. Šis ir ievērojams skaits neimūnu bērnu, kas var veicināt infekcijas izplatīšanās ķēžu veidošanos un palielināt masalu uzliesmojumu risku, īpaši ņemot vērā slimības izplatību citās valstīs un starptautiskos ceļojumus.
Aicinām vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu!
Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12–15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija — 7 gadu vecumā. Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
Atgādinām, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas – stingriieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.